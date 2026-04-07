【SKE48 野村実代1st写真集 「美しい方程式」】 6月15日 発売 価格：3,300円

【拡大画像へ】

KADOKAWAは、「SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式」を6月15日に発売する。価格は3,300円。

本書は、SKE48・8期生の選抜メンバーで、今年デビュー10周年を迎える野村実代さんの写真集。13歳でSKE48に加入し、現在23歳となった彼女が、大人っぽい雰囲気だけでなく、あまり見せたことのないキュートな姿をみせてくれる。

初挑戦となるグラビアでは、衣装はもちろんヘアメイクにいたるまで細部にもこだわり、自身が納得のいくスタイリングで撮影。開放的な姿を惜しげもなく披露している。

撮影地はタイ・プーケット。先行カットでは彼女のペンライトカラーである赤のランジェリーのバックショットや、赤いスカート姿。さらに、バラを手に持った大人っぽい黒のランジェリー、美しい谷間がちらりと覗く水色の水着、真っ白なワンピースを着てパトンビーチで戯れる様子のカットが公開。また、この写真集のために彼女自身がデザインし特注した、ピンクのアイドル衣装を着用した姿も披露している。

【野村実代さんのコメント】

この度、野村実代1st写真集の発売が決定しました！

アイドルになって10年。

水着NGを貫き通してきた私が、こんなにも私をさらけ出す瞬間は

後にも先にもこの一冊だけになると思います。

私の人生の中で写真集を出す、そんなことはない、絶対に私には無理だ、

と心のどこかでずっと諦めていました。

でも私を応援してくださる皆さんがいるからこんなに凄いことが今、起きています。

皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです。

一生の宝物。きっと誰かのフェチに刺さる、そんなページがぎゅっと詰まった、

私にとって特別な一冊。

あなたの特別にもなれますように。

ぜひ手に取っていただけると嬉しいです！

【カバー全3種】

通常カバー

セブンネットショッピング限定カバー版

HMV&BOOKS online限定カバー版

限定特典情報

生写真1枚付き ※特典はなくなり次第終了となります。

Amazon.co.jp 限定特典

セブンネットショッピング限定特典

楽天ブックス限定特典

カドスト限定特典

ジュンク堂書店 名古屋店限定特典

TSUTAYA EBISUBASHI限定特典

SHOWROOM限定特典

限定特典付きお渡し会情報

ジュンク堂書店 名古屋店 お渡し会限定特典

開催日時：6月27日

□詳細ページ

丸善 名古屋本店 お渡し会限定特典

開催日時：7月11日

□詳細ページ

ジュンク堂書店 池袋本店 お渡し会限定特典

開催日時：7月18日

□詳細ページ

パネル展情報

ジュンク堂書店 名古屋店 パネル展

開催日時：6月15日～7月12日

□詳細ページ

TSUTAYA EBISUBASHI パネル展

開催日時：6月15日～7月5日

□詳細ページ

（C）KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹