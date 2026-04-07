まさかのうどん×ご飯！丸亀製麺の新ジャンル「うどんメシ」、グリルパンでアツアツ提供の斬新すぎるメニュー

うどんチェーン『丸亀製麺』から、斬新メニューが登場する。2026年4月7日から売り出されるのは、「丸亀うどんメシ」。うどんと飯の禁断タッグが実現したというが、いったいどんな味わいなのか。

熱々のグリルパンのまま提供、4種から選べる！

これまでさまざまな新ジャンルを開発してきた『丸亀製麺』は、「もっと、うどんであなたを驚かせたい」（同社）をテーマに、新しいメニューを発売する。

うどんと飯の“禁断のタッグ” 2026年4月7日から「丸亀うどんメシ」が発売！

今回新登場する「丸亀うどんメシ」は、 うどんとご飯を一緒にグリルパンで調理したもので、「作り手と食べ手の境界線があいまいになるほどのできたて感、視覚を奪うほどの立ちのぼる湯気、聴覚を刺激する焼ける音、嗅覚を支配するソースの香り、味覚を虜にする圧倒的破壊力のある味わい」が魅力だと同社はアピールしている。

うどんとごはんを一緒に焼き上げるという驚きの組み合わせだが、こだわりの割合とうどんのサイズ感で、「独特のふわッ、もちッ食感」（同社）を生み出しているという。豚肉や野菜も加わり、ボリューム満点だ。

手づくり・できたて ガツンとした味わい！

全4種販売されるとのことで、新ジャンルでありながら、好みや気分に合わせて選ぶことができるのはうれしい。

うどんだけをグリルパンで仕上げた「丸亀焼きうどん」も登場し、いつもと違う丸亀の味わいを楽しむことができる。

持ち帰りも可能で、特別なデザインの専用BOXに入れて提供される。お家で食べる以外にも、ピクニックなど屋外での食事にもぴったりだ。

これまでにない丸亀の新スタイルを楽しみながら、新生活の良いスタートを切りたい。

「丸亀うどんメシ」は税込790円から

※紹介文はニュースリリースより

■丸亀うどんメシやみつきソース味 税込790円

丸亀うどんメシやみつきソース味 税込790円

「特製ソースに、スパイスを効かせ、じゅわっと香ばしく焼き上げた一皿は、コク深く濃厚な味わい」

鰹節がトッピングされており、焼きそばを彷彿とさせる。熱々のグリルパンで提供されるのがうれしい！

■丸亀うどんメシふわ玉ソース味 税込890円

丸亀うどんメシふわ玉ソース味 税込890円

「白だしを加えた玉子をやさしく空気を含ませながら焼き上げることで、ふわとろ食感に」

コク深いソースの味わいとふわふわ卵が合うこと間違いなし！

■丸亀うどんメシやみつきねぎ塩味 税込790円

丸亀うどんメシやみつきねぎ塩味 税込790円

「ねぎ塩だれとガーリック香る20種類以上のスパイスと調味料を合わせた特製ソースで香ばしく焼き上げれば、ガツンと食べ応え抜群」

食欲をかき立てる香りにやみつきになりそうだ。

■丸亀うどんメシ海鮮ねぎ塩味 税込980円

丸亀うどんメシ海鮮ねぎ塩味 税込980円

「香ばしく殻ごと素揚げした海老と、一口大のいかげそ唐揚げをたっぷり盛り付け」

大きな海老にいかげそもトッピングされ、特別感がある。

■丸亀焼きうどんやみつきソース味 税込790円

■持ち帰り

テイクアウト 専用BOX

※1つにつき50円の容器代

※「丸亀うどんメシ ふわ玉ソース味」のみ持ち帰り不可

販売期間：2026年4月7日〜6月上旬

販売場所：全国の『丸亀製麺』のロードサイド（主に幹線道路沿いにある独立店舗）を中心とした店舗

店舗別販売状況：https://jp.marugame.com/synced-assets/marugameudonmeshi-pdf/shoplist/shoplist_260407.pdf

特設サイト：https://jp.marugame.com/menu/marugameudonmeshi/

※店舗により販売開始、終了日が異なる場合あり

※1サイズのみの販売

【画像】丸亀から新ジャンルが登場！ 「うどんメシ」メニュー一覧（6枚）