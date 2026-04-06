【40％オフ】Ankerの4ポート超急速充電器「747 Charger (GaNPrime 150W)」大幅値下げ、スマホもパソコンもタブレットも一気に充電できる超便利な1台
モバイルバッテリーなどでおなじみのAnkerが、先端技術を惜しみなく投じた急速充電器が大きく値下げされました。
コンパクトで邪魔にならず、自宅でも出先でも「家族や友達全員のスマホを一気に急速充電できる」など、複数台をまとめて急速充電できるメリットを最大限に生かせるアイテムとなっています。詳細は以下から。
これが「Anker 747 Charger (GaNPrime 150W)」。一般的な140Wの充電器に比べ40％の小型化に成功した非常にコンパクトな1台です。
Anker独自の「GaNPrime」と、接続された機器に適した最大のスピードで充電できるAnker独自技術「PowerIQ 4.0」によって、複数台を同時に接続した場合でも最大100Wの超高出力で充電できます。
MacBook Pro、iPad Pro、iPhone、AirPodsなどをこれ1つで急速充電できるというのは、かなり大きなメリットではないでしょうか。
大出力であるほど気になる安全面も、従来の多重保護システムに加えて充電時の温度上昇を防ぐ「ActiveShield 2.0」のきめ細かい制御技術により、高い安定性・安全性を実現しています。
大手通販サイト「Amazon.co.jp」では通常価格1万4990円のところ、4月6日現在、40％オフの8990円で販売中。
スマホやパソコンなど今手元にある機器をとにかく全部一気に急速充電したいという需要にも応えられる、非常に実用的な1台です。
Amazon.co.jp Anker 747 Charger (GaNPrime 150W)
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