【解説】auが電話番号を2つ使える「セカンドナンバー」提供開始、無料で番号を選べて迷惑電話撃退も付いたiPhone 18商戦の重要な布石に

1台のスマホで用途別に電話番号を使い分けられる「2in1」なサービスを、auが開始することになりました。 どこかで聞いたような内容ですが、紐解いてみ…