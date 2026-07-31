BUZZAP！
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POCO F9 Ultra「Xiaomi最強の185Hz有機EL」「ゲームも低消費電力、低発熱」など快挙続々、廉価版Snapdragonでコスト削減も
日本でも発売される見通しのXiaomi最新スマホが、とんでもない完成度を実現していることが明らかになりました。 『POCO F8 Ultra国内発売を見送ってく…
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Galaxy Z Fold8『Kindleマンガの読みやすさ』徹底レビュー、見開き表示も快適で「単行本を読んでいる感覚」再現も
いよいよ明日発売の「Galaxy Z Fold8」。幅広ボディへの注目が集まる中、一番気になる『マンガの読みやすさ』を改めて検証してみました。 今までのス…
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月額858円で20GB使える「スマホデビュープラン U15」ドコモが提供、ahamoも割引になる親子割も
ドコモが15歳以下やその家族を対象にした新プランと割引を発表しました。詳細は以下から。◆15歳以下向けの格安プランが新登場NTTドコモの報道発表資…
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「Galaxy Z Fold8/8 Ultra/Filp8」カメラ比較、夜のビル群や繁華街、手ぶれ補正と新機能『水平ズーム』も試してみた
先日の日中で行った比較記事に続き、Samsung最新折りたたみスマホのカメラを夜にも試してみました。詳細は以下から。 ◆最新折りたたみスマホ3機種で…
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【特報】BOSE最上位イヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds」捨て売り、高音質ヘッドホンも国内最安に
老舗オーディオメーカー、BOSEのワイヤレスイヤホンが捨て値で処分されていることが明らかになりました。 音質だけでなくノイズキャンセリング性能も…
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【悲報】Galaxy S27 Pro『1200万画素の望遠カメラ搭載』か、Galaxy S27 Ultraとズーム時の画質で大きく差別化へ
長らく無印、+（Plus）、Ultraの3モデル展開だったハイエンドGalaxyに加わる見込みの「Galaxy S27 Pro」。『大画面版の無印』という位置付けだった+と…
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人気格安スマホ新機種「AQUOS wish6」シャープが発表、見やすくなった120Hzディスプレイやおサイフケータイ搭載の薄型タフネス機に
一括1円でも買えるエントリーモデルながら、120Hz表示に対応したディスプレイや、落下や高水圧に耐える高耐久性を実現したシャープの人気機種「AQUOS …
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Anker「世界最小級の3ポート70W急速充電器」40％オフに大幅値下げ、小型軽量と大出力を両立で薄着の季節に最適
世界最小クラスの小ささを実現しながら、ノートパソコンすら充電できてしまう大容量の急速充電器をAnkerが大きく値下げしました。 スマホのバッテリー…
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「無料でデータ使い放題のモバイルルーター」楽天モバイルが配布中、プラチナバンド対応で返却も不要に
『タダでデータ使い放題』という、なかなか心躍る内容です。詳細は以下から。 ◆0円で使えるモバイルルーター、配布中 まず見てもらいたいのが、楽天…
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【解説】auが電話番号を2つ使える「セカンドナンバー」提供開始、無料で番号を選べて迷惑電話撃退も付いたiPhone 18商戦の重要な布石に
1台のスマホで用途別に電話番号を使い分けられる「2in1」なサービスを、auが開始することになりました。 どこかで聞いたような内容ですが、紐解いてみ…
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「iPhone 20 Pro」6.4インチ有機EL搭載へ、7インチのiPhone 20 Pro Maxともども大型化でエッジデザインによるベゼルレス化も
来る2027年のiPhone20周年に向けて開発が進められている「iPhone 20」シリーズのProモデルは、間もなく発売される「iPhone 18 Pro」以上の大型ディス…
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Galaxy Z Fold8/Fold8 Ultra/Flip8『低発熱』重視が明らかに、ベンチマークで性能やゲームへの適性をGalaxy S26 Ultraと徹底比較
いよいよ今週8月7日（金）に発売されるSamsung最新折りたたみスマホの気になる実力を、一足早く確かめてみました。詳細は以下から。 ◆Samsung最新折…
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【コラム】サムスン『スマホ赤字』の衝撃、ソニーやシャープなど小規模メーカーは生き残れるかどうかの瀬戸際に
スマホメーカーの淘汰圧が、一気に跳ね上がっています。詳細は以下から。 ◆世界トップメーカーでも赤字に 海外メディア「Phonearena」の報道によると…
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ファミマ「45％増量作戦」8月4日開始、価格そのままでファミチキからサンドイッチ、弁当や野菜にアイス、わさビーフまで13品目が45周年記念で大盛りに
『価格そのまま、量たっぷりで大満足』そんな物価高にあえぐ消費者歓喜のキャンペーンを、ファミリーマートが冬に続き今夏も実施します。詳細は以下か…
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Xiaomiなど「Snapdragon 8 Elite搭載の新型格安スマホ」相次ぎ発売へ、最新有機ELや大容量バッテリーで快適に
メモリ高騰でスマホ本体が値上がりする中、思わず『こういうのでいいんだよ』と言いたくなるような新型スマホが開発中であることが明らかになりました…
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au「iPhone 17 Pro Max」70％オフでドコモ圧倒、ソフトバンクを下回る『2000円台のデータ定額』も武器に
iPhoneの最上位モデル値下げ合戦で、auが独走態勢に入りました。 本体の負担額に加えて通信料金も抑えられるなど、なかなかの好条件です。詳細は以下…
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povo 2.0『90円のデータ定額』通勤通学向けに発売、ギガ無料の「povo Data Oasis」併用でさらに便利に
『つらい満員電車、唯一の癒やしは推しの配信』『受験に向けて動画で勉強したい』『気になる深夜アニメが多すぎて、通勤通学時も観ないと追いつかない…
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UQ mobile「Galaxy S25」一括4万4000円で叩き売り、通信料金も安価な格安ハイエンドスマホに
反射が抑えられた見やすくキレイな有機ELディスプレイ、使い勝手のいい光学3倍ズームカメラ、最上級の処理能力を兼ね備えた正真正銘のハイエンドスマ…
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10万円級の高性能で3万円台「ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra」大幅値下げ、144Hz高精細画面やド迫力サウンドでゲームも快適な格安タブレット
『マンガや動画はもちろんゲームも楽しめるタブレットが欲しいけど、お金はあまりかけたくない』 そんなニーズにピッタリの1台が値下げされました。詳…
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Pixel 10など『バッテリーが異常に減る不具合』未解決か、4ヶ月経過でようやく修正配信も効果を疑問視する声多数
再起動ループ、文鎮化、ディスプレイの誤作動、ネットワーク接続不良、ゲーム動作不良などなど、今年に入り深刻な不具合を連発しているPixelシリーズ…