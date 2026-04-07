カーテンの隙間から監視猫がジロり…夫が大好きすぎて家庭内の”懐き方”に差、妻の嘆き「私はいつもご飯係」
「旦那と私が仲良くしてないか監視している」という一言とともに、鋭い視線を送る猫の姿がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。ましゅくるさん（@marshkuru____nyan）が投稿したこの動画は、175.6万回再生を記録し、7.1万件のいいねが集まった。「旦那の前では甘えん坊、私はいつもご飯係」と語る飼い主さんに、双子の保護猫・ましゅまろくんとくるみちゃんとの日常について話を聞いた。
【写真】双子なのに性格は正反対？ くるみちゃんと対照的にママっ子のましゅまろくん
――動画ではくるみちゃんがじっとこちらを凝視していますが、旦那様と奥様が一緒にいる際、猫ちゃんはいつもこのようなリアクションを見せるのでしょうか？
「毎回動画のように睨んでいるわけではなく、たまにですね」と苦笑いする飼い主さん。「ただ、近くにいたり撫でてほしいとおねだりしたりする頻度は、圧倒的に旦那の方が多いです」と、家庭内での“懐き方の差”を明かしてくれた。
――旦那様には「甘えん坊」、投稿主様には「ご飯係」という役割分担ができているようですが、その違いが顕著に表れた具体的なエピソードはありますか？
「私と子供が先に寝室へ行っても、くるみちゃんは基本的には付いてきません。旦那が寝る準備を終えて寝室へ向かうと、ようやく一緒に付いてきます」
そのまま旦那様の枕の横に伏せをした状態で、撫でてもらうのが毎日のルーティンになっているという。
「一方で、私の方はしっかり『ご飯をくれる人』と認識されているようです。朝方になると私の枕元へやってきて、鳴きながらご飯をおねだりしてきます。寝る時は旦那、お腹が空いたら私、という使い分けが徹底されています（笑）」
――この動画を撮影した際、くるみちゃんはどれくらいの時間、この姿勢で監視を続けていたのでしょうか。
「その時の正確な時間は覚えていないんです。でも、あまりにじっと動かずこちらを見つめる姿が面白くて、思わずカメラを回してしまいました」
――双子の保護猫とのことですが、くるみちゃんが監視している間、もう一匹のましゅまろくんはどこにいたのでしょうか。
「もう一匹のましゅまろは、その時ソファか食器棚の上で寝ていたと思います。二匹は性格が本当に対照的なんです」
動画に映るくるみちゃんは、旦那さんが大好きで常にそばにいたいタイプ。穏やかな性格で手がかからない一方、独特のこだわりがあるという。
「くるちゃんは、ご飯をあげる時に自分がいる場所まで持っていかないと食べなくなることがあるんです。基本の場所で食べない時に呼びかけても来ず、かといって要求している場所へ持っていっても『もう要らない』という顔をしてどこかへ行ってしまう。『THE・猫』といったマイペースな一面がありますね」
――一方で、ましゅまろくんはどのような性格なのでしょうか？
「ましゅまろは私に懐いていて、トイレ、お風呂、寝室とどこにでも付いてきます。寂しがり屋で、昨日もお風呂へ行った私を探し回って脱衣所の前でずっと鳴いていました。自分でドアを開けて、洗濯機の上で待っているほど甘えん坊なんです」
さらに、ましゅまろくんはやんちゃで食いしん坊な一面もある。
「食べることが大好きすぎて、自分の分を食べた後にくるちゃんのお皿まで確認しに行きます。色々なものを壊して遊んでいるので、ましゅまろの方が手がかかりますね。タイプは違いますが、二匹とも玄関から出て日向ぼっこをしても、脱走せずに必ず帰ってくる。そんなお利口さんな双子との暮らしを楽しんでいます」
ましゅくるさんはTikTokでも二匹の日常を発信中だ。
――動画ではくるみちゃんがじっとこちらを凝視していますが、旦那様と奥様が一緒にいる際、猫ちゃんはいつもこのようなリアクションを見せるのでしょうか？
「毎回動画のように睨んでいるわけではなく、たまにですね」と苦笑いする飼い主さん。「ただ、近くにいたり撫でてほしいとおねだりしたりする頻度は、圧倒的に旦那の方が多いです」と、家庭内での“懐き方の差”を明かしてくれた。
――旦那様には「甘えん坊」、投稿主様には「ご飯係」という役割分担ができているようですが、その違いが顕著に表れた具体的なエピソードはありますか？
「私と子供が先に寝室へ行っても、くるみちゃんは基本的には付いてきません。旦那が寝る準備を終えて寝室へ向かうと、ようやく一緒に付いてきます」
そのまま旦那様の枕の横に伏せをした状態で、撫でてもらうのが毎日のルーティンになっているという。
「一方で、私の方はしっかり『ご飯をくれる人』と認識されているようです。朝方になると私の枕元へやってきて、鳴きながらご飯をおねだりしてきます。寝る時は旦那、お腹が空いたら私、という使い分けが徹底されています（笑）」
――この動画を撮影した際、くるみちゃんはどれくらいの時間、この姿勢で監視を続けていたのでしょうか。
「その時の正確な時間は覚えていないんです。でも、あまりにじっと動かずこちらを見つめる姿が面白くて、思わずカメラを回してしまいました」
――双子の保護猫とのことですが、くるみちゃんが監視している間、もう一匹のましゅまろくんはどこにいたのでしょうか。
「もう一匹のましゅまろは、その時ソファか食器棚の上で寝ていたと思います。二匹は性格が本当に対照的なんです」
動画に映るくるみちゃんは、旦那さんが大好きで常にそばにいたいタイプ。穏やかな性格で手がかからない一方、独特のこだわりがあるという。
「くるちゃんは、ご飯をあげる時に自分がいる場所まで持っていかないと食べなくなることがあるんです。基本の場所で食べない時に呼びかけても来ず、かといって要求している場所へ持っていっても『もう要らない』という顔をしてどこかへ行ってしまう。『THE・猫』といったマイペースな一面がありますね」
――一方で、ましゅまろくんはどのような性格なのでしょうか？
「ましゅまろは私に懐いていて、トイレ、お風呂、寝室とどこにでも付いてきます。寂しがり屋で、昨日もお風呂へ行った私を探し回って脱衣所の前でずっと鳴いていました。自分でドアを開けて、洗濯機の上で待っているほど甘えん坊なんです」
さらに、ましゅまろくんはやんちゃで食いしん坊な一面もある。
「食べることが大好きすぎて、自分の分を食べた後にくるちゃんのお皿まで確認しに行きます。色々なものを壊して遊んでいるので、ましゅまろの方が手がかかりますね。タイプは違いますが、二匹とも玄関から出て日向ぼっこをしても、脱走せずに必ず帰ってくる。そんなお利口さんな双子との暮らしを楽しんでいます」
ましゅくるさんはTikTokでも二匹の日常を発信中だ。