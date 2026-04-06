柔道のカナダ代表としてパリ五輪女子５７キロ級で金メダルに輝き、３月２４日に引退を表明した出口クリスタ（３０）が６日、共に引退を発表した妹で５２キロ級のケリー（２７）とともにＳＮＳを更新。「４月よりそれぞれ新たなスタートを切りました！」と新たな出発を報告した。

クリスタは長野県塩尻市で生まれ育ち、松商学園高から山梨学院大に進学。大学３年時からは父の母国であるカナダの代表として活動し、１９年には世界選手権を制したが、２１年東京五輪は逃した。そしてパリ五輪はカナダ代表として出場した。

ＳＮＳでは、袖がふんわりと立体感のある白いシャツに黒いパンツのスタイルで、姉妹ショットをアップ。「お互いの存在は特別であり、一番の理解者として支え合いながらここまで歩んできました。それぞれの強みを活かしながら、２人だからこそ実現できる取り組みにも挑戦していきます」などと連名で記した。

現役時代とは印象ががらりと変わり、ポージングも含めてモデルのような雰囲気。「やっぱり美人！」「二人さん、美人過ぎるやろ♥」「綺麗♥」などの声が届いている。