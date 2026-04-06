森脇梨々夏が、3月31日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙＆巻頭に登場した。

森脇梨々夏©光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

「週刊FLASH」3月31日発売号表紙 ©光文社/週刊FLASH

YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』でのピュアなリアクションで大ブレイク、今や雑誌にも引っ張りだこな森脇梨々夏が「FLASH」表紙＆巻頭に登場した。10ページのグラビアでは美しいプロポーションとともに、代名詞ともなっているピュアな笑顔を披露。インタビューではブレイクの軌跡と、今後かなえたい夢について語っている。

森脇梨々夏 プロフィール

もりわき・りりか

23歳。2002年5月8日生まれ。兵庫県出身。T161

2020年、恋愛リアリティーショー『恋する♡週末ホームステイ』（ABEMA）に出演し話題に。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で見せるピュアすぎるリアクションが注目され、現在はバラエティ番組出演も増えている。『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（東海テレビ）にレギュラー出演中。そのほか最新情報は、公式X（@moririka_0508）、公式Instagram（@ririka_0508）をチェック。

FLASHデジタル写真集『よそ見したらあかんで？』がkokode digitalほか各電子書店で発売中。

「FLASH」3月31日（火）発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

The post 森脇梨々夏、ビキニ姿でピュアな笑顔を披露 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.