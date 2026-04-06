　4月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは316銘柄。東証終値比で上昇は201銘柄、下落は92銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は84銘柄。うち値上がりが74銘柄、値下がりは7銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は740円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8289>　オリンピック　　　　869　 +150（ +20.9%）
2位 <7527>　システムソフ　　　 61.3　 +8.3（ +15.7%）
3位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　741　 +100（ +15.6%）
4位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　216.2　+23.2（ +12.0%）
5位 <9023>　東京メトロ　　　　 1817 +171.0（ +10.4%）
6位 <3778>　さくらネット　　　 3820　 +350（ +10.1%）
7位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　　487　　+37（　+8.2%）
8位 <5129>　ＦＩＸＥＲ　　　　　459　　+29（　+6.7%）
9位 <3186>　ネクステージ　　　 3793　 +228（　+6.4%）
10位 <9160>　オンザページ　　　　329　　+17（　+5.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3856>　Ａバランス　　　　　610　　-63（　-9.4%）
2位 <3071>　ストリーム　　　　　100　　 -5（　-4.8%）
3位 <3192>　白鳩　　　　　　　380.3　-18.7（　-4.7%）
4位 <318A>　ＶＩＸＥＴＦ　　　　690　-22.0（　-3.1%）
5位 <4754>　トスネット　　　 1451.2　-44.8（　-3.0%）
6位 <3840>　パス　　　　　　　　 65　　 -2（　-3.0%）
7位 <2195>　アミタＨＤ　　　　545.1　-15.9（　-2.8%）
8位 <268A>　リガクＨＤ　　　　 2261　　-63（　-2.7%）
9位 <3189>　ＡＮＡＰＨＤ　　　191.1　 -4.9（　-2.5%）
10位 <8165>　千趣会　　　　　　128.1　 -2.9（　-2.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4062>　イビデン　　　　 8746.2 +192.2（　+2.2%）
2位 <4004>　レゾナック　　　12077.5 +232.5（　+2.0%）
3位 <5801>　古河電　　　　　　37980　 +680（　+1.8%）
4位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1156.5　+20.0（　+1.8%）
5位 <5802>　住友電　　　　　　 9700　 +158（　+1.7%）
6位 <5803>　フジクラ　　　　　 4675　　+75（　+1.6%）
7位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9630　 +154（　+1.6%）
8位 <6146>　ディスコ　　　　　67900　 +920（　+1.4%）
9位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2815　+34.5（　+1.2%）
10位 <285A>　キオクシア　　　　23070　 +270（　+1.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4489　　-23（　-0.5%）
2位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2620　-13.0（　-0.5%）
3位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　473　　 -2（　-0.4%）
4位 <4452>　花王　　　　　　　 6032　　-24（　-0.4%）
5位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 6000　　-18（　-0.3%）
6位 <8766>　東京海上　　　　　 7300　　 -8（　-0.1%）
7位 <4503>　アステラス　　　　 2607　 -0.5（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

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