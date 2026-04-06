[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇201銘柄・下落92銘柄（東証終値比）
4月6日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは316銘柄。東証終値比で上昇は201銘柄、下落は92銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は84銘柄。うち値上がりが74銘柄、値下がりは7銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は740円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8289> オリンピック 869 +150（ +20.9%）
2位 <7527> システムソフ 61.3 +8.3（ +15.7%）
3位 <4422> ＶＮＸ 741 +100（ +15.6%）
4位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 216.2 +23.2（ +12.0%）
5位 <9023> 東京メトロ 1817 +171.0（ +10.4%）
6位 <3778> さくらネット 3820 +350（ +10.1%）
7位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 487 +37（ +8.2%）
8位 <5129> ＦＩＸＥＲ 459 +29（ +6.7%）
9位 <3186> ネクステージ 3793 +228（ +6.4%）
10位 <9160> オンザページ 329 +17（ +5.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3856> Ａバランス 610 -63（ -9.4%）
2位 <3071> ストリーム 100 -5（ -4.8%）
3位 <3192> 白鳩 380.3 -18.7（ -4.7%）
4位 <318A> ＶＩＸＥＴＦ 690 -22.0（ -3.1%）
5位 <4754> トスネット 1451.2 -44.8（ -3.0%）
6位 <3840> パス 65 -2（ -3.0%）
7位 <2195> アミタＨＤ 545.1 -15.9（ -2.8%）
8位 <268A> リガクＨＤ 2261 -63（ -2.7%）
9位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 191.1 -4.9（ -2.5%）
10位 <8165> 千趣会 128.1 -2.9（ -2.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 8746.2 +192.2（ +2.2%）
2位 <4004> レゾナック 12077.5 +232.5（ +2.0%）
3位 <5801> 古河電 37980 +680（ +1.8%）
4位 <3092> ＺＯＺＯ 1156.5 +20.0（ +1.8%）
5位 <5802> 住友電 9700 +158（ +1.7%）
6位 <5803> フジクラ 4675 +75（ +1.6%）
7位 <5713> 住友鉱 9630 +154（ +1.6%）
8位 <6146> ディスコ 67900 +920（ +1.4%）
9位 <6752> パナＨＤ 2815 +34.5（ +1.2%）
10位 <285A> キオクシア 23070 +270（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4489 -23（ -0.5%）
2位 <2432> ディーエヌエ 2620 -13.0（ -0.5%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 473 -2（ -0.4%）
4位 <4452> 花王 6032 -24（ -0.4%）
5位 <8630> ＳＯＭＰＯ 6000 -18（ -0.3%）
6位 <8766> 東京海上 7300 -8（ -0.1%）
7位 <4503> アステラス 2607 -0.5（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の6日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8289> オリンピック 869 +150（ +20.9%）
2位 <7527> システムソフ 61.3 +8.3（ +15.7%）
3位 <4422> ＶＮＸ 741 +100（ +15.6%）
4位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 216.2 +23.2（ +12.0%）
5位 <9023> 東京メトロ 1817 +171.0（ +10.4%）
6位 <3778> さくらネット 3820 +350（ +10.1%）
7位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 487 +37（ +8.2%）
8位 <5129> ＦＩＸＥＲ 459 +29（ +6.7%）
9位 <3186> ネクステージ 3793 +228（ +6.4%）
10位 <9160> オンザページ 329 +17（ +5.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3856> Ａバランス 610 -63（ -9.4%）
2位 <3071> ストリーム 100 -5（ -4.8%）
3位 <3192> 白鳩 380.3 -18.7（ -4.7%）
4位 <318A> ＶＩＸＥＴＦ 690 -22.0（ -3.1%）
5位 <4754> トスネット 1451.2 -44.8（ -3.0%）
6位 <3840> パス 65 -2（ -3.0%）
7位 <2195> アミタＨＤ 545.1 -15.9（ -2.8%）
8位 <268A> リガクＨＤ 2261 -63（ -2.7%）
9位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 191.1 -4.9（ -2.5%）
10位 <8165> 千趣会 128.1 -2.9（ -2.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4062> イビデン 8746.2 +192.2（ +2.2%）
2位 <4004> レゾナック 12077.5 +232.5（ +2.0%）
3位 <5801> 古河電 37980 +680（ +1.8%）
4位 <3092> ＺＯＺＯ 1156.5 +20.0（ +1.8%）
5位 <5802> 住友電 9700 +158（ +1.7%）
6位 <5803> フジクラ 4675 +75（ +1.6%）
7位 <5713> 住友鉱 9630 +154（ +1.6%）
8位 <6146> ディスコ 67900 +920（ +1.4%）
9位 <6752> パナＨＤ 2815 +34.5（ +1.2%）
10位 <285A> キオクシア 23070 +270（ +1.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4489 -23（ -0.5%）
2位 <2432> ディーエヌエ 2620 -13.0（ -0.5%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 473 -2（ -0.4%）
4位 <4452> 花王 6032 -24（ -0.4%）
5位 <8630> ＳＯＭＰＯ 6000 -18（ -0.3%）
6位 <8766> 東京海上 7300 -8（ -0.1%）
7位 <4503> アステラス 2607 -0.5（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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