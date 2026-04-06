ヤマハレディースオープン葛城

国内女子ゴルフツアーのヤマハレディースオープン葛城最終日が5日、静岡県・葛城GC山名C（6510ヤード、パー72）で行われ、高橋彩華（サーフビバレッジ）が大逆転で通算3勝目を挙げた。プレーオフに持ち込んだスーパーイーグルにファンからも「鳥肌立った」「ショット オブ ザ イヤー級のミラクルショット」」と称賛が相次いでいる。

27歳の高橋は、パー5の最終18番で劇的イーグル。ピン上1メートルからバックスピンでカップインのスーパーショットだった。通算8アンダーとして仲村果乃と荒木優奈に並び、プレーオフに持ち込んだ。

プレーオフ2ホール目の18番でバーディーを奪って優勝。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xが「最終18番で劇的イーグル！！ #高橋彩華 が大混戦の優勝争いに割って入る」としてスーパーショットの動画を投稿すると、ファンから様々な声が上がった。

「TVで観てて、鳥肌立ちました。 優勝おめでとうございます！」

「これは凄かった！」

「劇的な結末で 見応えのある最終日でした」

「このイーグルショットは鳥肌立ったよ。イーグルからのプレーオフで優勝は凄かった」

「実質優勝を呼び込んだイーグルショット！ お見事でした」

「ショット オブ ザ イヤー級のミラクルショット」

高橋は2022年のフジサンケイレディス、昨年の宮里藍サントリーレディスに続くツアー3勝目。昨年はメルセデス・ランキング5位で、獲得賞金は1億1077万6427円だった。



（THE ANSWER編集部）