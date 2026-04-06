仲里依紗“新中学生”息子の近影ショット公開「すっかりお兄さんに」「イケメンオーラすごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】女優の仲里依紗が4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の近影ショットを公開した。
【写真】36歳美人女優「すっかりお兄さんに」中学生になった息子の姿公開
仲は、キャラクターがプリントされた黒のトップスを着用し、ソファに座る息子のソロショットを投稿。額を出した爽やかなヘアスタイルで微笑む姿が収められており、「明日から中学生だからよーこちゃんとこで散髪」とコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「イケメンオーラすごい」「もう中学生なんて早い」「すっかりお兄さんになられましたね」「これからの成長が楽しみ」などの声が上がっている。
仲は、俳優の中尾明慶と2013年に結婚。同年、第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳美人女優「すっかりお兄さんに」中学生になった息子の姿公開
◆仲里依紗、息子の近影ショット披露
仲は、キャラクターがプリントされた黒のトップスを着用し、ソファに座る息子のソロショットを投稿。額を出した爽やかなヘアスタイルで微笑む姿が収められており、「明日から中学生だからよーこちゃんとこで散髪」とコメントを添えている。
◆仲里依紗の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「イケメンオーラすごい」「もう中学生なんて早い」「すっかりお兄さんになられましたね」「これからの成長が楽しみ」などの声が上がっている。
仲は、俳優の中尾明慶と2013年に結婚。同年、第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
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