お笑いコンビ、タイムマシーン3号の関太（せき・ふとし＝46）が5日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。4日放送のTBS系特別番組「オールスター感謝祭26春」での出来事について語った。

有吉弘行（51）が「島崎和歌子さんの方から連絡をいただきまして」と切り出すと、関は「ちょっと待ってください…？」と動揺した様子で話しを聞いた。

有吉は「タイムマシーン3号さん、マラソン、不参加。昨日ネットでも話題になってましたけど」と番組の目玉企画である赤坂5丁目ミニマラソンの不参加を指摘した。

有吉は「マラソン参加者が9名。和歌子さんが怒鳴り散らしたと。伝統ある番組で“アンタたちどういうことだと”と。これはもう赤坂の消防局の人も赤坂の町内会の人たちもご協力願ってる中、看板企画、みんなが楽しみにしてる、参加者9名どういうことだと。非常にありがたいお言葉いただきまして」と語った。

有吉は「これは終わりましたけど、私の方にも直接『タイムマシーン3号が参加してないんですけども、ちょっとなんで参加しないのって言ったら“圧をかけられた”とか、“体調が悪い”とかいろいろな言い訳をしていましたので、有吉さん事情聴取の方お願いします』とのことでした」と島崎からの連絡を受け、関を聴取した。

関は「本当に昨日、僕らも参加させていただいて。（マラソンに）不参加を押したんですけど、CM中に和歌子さんがひな壇を登ってきまして…。本当に（東京）03さんのを思い出すかの感じで…」と過去に島田紳助が東京03に詰め寄ったシーンに例えて語った。「本当にあれ以来の…。僕じゃなくて山本のところに詰め寄って、『アンタ走んないの？』」とマラソンで好成績を残していた相方の山本浩司（46）に詰め寄っていたことを明かした。

有吉は「はい。もちろんです。それはそうですよ。私だって同じことをしますね」と島崎の行動に共感した。

関は「それがやっぱり、まさか来ると思わないじゃないですか。最上段まで。そのときにたしかに、（島崎が）『もういい、有吉に言っておく』みたいな。こっちは、その場の冗談だと思うじゃないですか」と島崎からの言葉を明かした。

有吉は「ちゃんと報告を受けています」と明かした。

関は「震え上がってます我々。あのあと打ち上げもあって、お酒もいっぱい飲まれたでしょうに…」とおびえた。

有吉は「もちろん、今日のラジオ前にメールが来まして、『お願いします』という」と島崎側に立って、後輩を“指導”した。

島崎は4日放送の同番組で番組名物「赤坂5丁目ミニマラソン」に出演芸能人の参加希望者が9人しかいなかったことに「冗談じゃないですよ！」「なめんじゃないよ〜！9名〜」と番組内で“絶叫”していた。