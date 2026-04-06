河原創が後半ATに劇的弾！ 3月以降は出番減、心境明かす「このゴールは一旦忘れて、自分がより突き詰める」

河原創が後半ATに劇的弾！ 3月以降は出番減、心境明かす「このゴールは一旦忘れて、自分がより突き詰める」