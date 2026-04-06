ちゃんみな、“布の概念バグる”細いひも衣装で激しいダンス 大胆スタイルに反響「この衣装どうやって着たんだろう」
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、6日までに自身のインスタグラムを更新。楽曲『FLIP FLAP』のMVを公開し、細いひもが重なり合った印象的な衣装が話題となっている。
【動画】「いつも布の概念バグってて好きすぎる」細いひも衣装で激しいダンスを披露したちゃんみな
ちゃんみなは「“FLIP FLAP” MUSIC VIDEO OUT NOW!!」とつづり、MVの一部をアップ。動画の中で目を引くのは、黒い細紐を体に巻き付けたような、ボディラインが際立つ大胆でセンシュアルな衣装。エネルギッシュで激しいダンスシーンから、頭にリボンをあしらったキュートなスタイルまで、多才な魅力が凝縮された内容となっていた。
この投稿に、コメント欄には「この衣装どうやって着たんだろう」「日本でこのバグった衣装が着られるアーティストはちゃんみなしかいない」「カッコ良すぎて何回も見ちゃうぞ！」「いつも布の概念バグってて好きすぎる」「ほんとに最高すぎた」などと、ファンから称賛する声が集まっている。
【動画】「いつも布の概念バグってて好きすぎる」細いひも衣装で激しいダンスを披露したちゃんみな
ちゃんみなは「“FLIP FLAP” MUSIC VIDEO OUT NOW!!」とつづり、MVの一部をアップ。動画の中で目を引くのは、黒い細紐を体に巻き付けたような、ボディラインが際立つ大胆でセンシュアルな衣装。エネルギッシュで激しいダンスシーンから、頭にリボンをあしらったキュートなスタイルまで、多才な魅力が凝縮された内容となっていた。
この投稿に、コメント欄には「この衣装どうやって着たんだろう」「日本でこのバグった衣装が着られるアーティストはちゃんみなしかいない」「カッコ良すぎて何回も見ちゃうぞ！」「いつも布の概念バグってて好きすぎる」「ほんとに最高すぎた」などと、ファンから称賛する声が集まっている。