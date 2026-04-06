知らなかった！◯◯したら「にんにく」の皮と芯が同時に取れる

つくれぽ60件超え！便利な裏ワザを紹介

いろいろな料理に大活躍する「にんにく」。薄い皮をむくのに、爪を立てて、爪がにんにく臭くなってしまったり、うまくむけずに時間がかかることってありますよね？そんな時におすすめなのが、この裏ワザです！

まさかの「レンジ加熱」でツルッと剥ける

1. 「芯の切り口」が見えるように根の部分をカットします





2. にんにくをラップでつつみ、20秒ほどレンジで加熱します。にんにくの個数やワット数によって状態が異なるので、まずは10秒ずつなど様子を見ながら加熱時間を調節してくださいね。ムニュっと押すと…





3. 皮だけでなく、芯までキレイに取れました！





実際に試した人も「気持ちよく剥けた」と絶賛！

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「簡単にとれて感動しました！」「これからはずっとこの方法でやります」など、レシピを絶賛する声がたくさん届いています。





にんにくの皮むきという小さな料理の工程でも、日々の積み重ねで考えると意外と時間をロスしてしまうもの。とはいえ、自分で方法を発明するのもなかなか難しいので、こういうアイデアはとっても助かりますよね。このレシピを活用して、毎日の料理をちょっとでもラクにしてみてくださいね！

※ メイン写真はこちらの記事をイメージして選定させていただきました



画像提供：Adobe Stock