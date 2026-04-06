リーグ戦は実に約10か月ぶりの出番。プロ２年目の18歳・浅田大翔がさらなる飛躍を誓う「上の人たちからポジションを奪い取って活躍したい」【横浜FM】
［J１百年構想リーグEAST第９節］柏 ３−０ 横浜FM／４月５日／三協フロンテア柏スタジアム
柏レイソル戦でのリーグ戦の出場は、実に約10か月ぶりだった。
当時のクラブ最年少となる「17歳16日」で横浜F・マリノスとプロ契約した浅田大翔だったが、プロ１年目の昨季、リーグ戦に出場したのは６月15日の20節・アルビレックス新潟戦での１分のみ。U−17日本代表としてワールドカップなどに出場していた時期もあるとはいえ、試合に絡めず「悔しさがあった」。
それでも「腐らず頑張ってきた」。18歳になった今季は、プレシーズンのキャンプで左膝を負傷し出遅れたが、ようやく掴んだチャンスだった。
「自分が（流れを）変える」
浅田はそう意気込んで、85分からピッチに立った。
試合は横浜FMの苦しい展開だった。開始12分にジェイソン・キニョーネスが一発レッドで退場となり、早い段階から数的不利に。18分には先制点を奪われ、その後は押し込まれる展開が続いた。後半も柏のペースで進み、80分にオウンゴールで失点。その２分後にも得点を許した。
ひとり少なく、３点を追いかけるなかで出番が回ってきた浅田にとっては、自分の特長を発揮しづらい状況だっただろう。それでも「ファーストアクションを起こす」という求められた役割をこなすべく、最前線で積極的にボールを呼び込み、果敢に仕掛けたが、ゴールには繋げられなかった。
「出られたのは良かったですけど、チームが苦しい状況のなかで、もっと流れを変えられる選手にならないとダメ」
そう振り返った浅田は、「今日はひとり少ない苦しい状況でしたけど、まだまだ自分にやれることはたくさんあると思う。しっかり振り返って次に繋げたい」と前を向く。
今節の３日前には、横浜FMユース所属の三井寺眞が、浅田の記録を塗り替えるクラブ史上最年少の「16歳０日」でトップチームとプロ契約を交わした。それに「刺激を受けている」という浅田は「プロの世界で年齢は関係ない。上の人たちからポジションを奪い取って活躍したい」と述べる。
柏戦では大きなインパクトを残せなかったが、着実に一歩前に進んだ浅田。「一日一日、練習からこだわってやっていきたい」と誓った背番号46の、さらなる飛躍に期待したい。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】ゆうちゃみ、鈴木亜美、日向坂や乃木坂の人気メンバー、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
柏レイソル戦でのリーグ戦の出場は、実に約10か月ぶりだった。
当時のクラブ最年少となる「17歳16日」で横浜F・マリノスとプロ契約した浅田大翔だったが、プロ１年目の昨季、リーグ戦に出場したのは６月15日の20節・アルビレックス新潟戦での１分のみ。U−17日本代表としてワールドカップなどに出場していた時期もあるとはいえ、試合に絡めず「悔しさがあった」。
「自分が（流れを）変える」
浅田はそう意気込んで、85分からピッチに立った。
試合は横浜FMの苦しい展開だった。開始12分にジェイソン・キニョーネスが一発レッドで退場となり、早い段階から数的不利に。18分には先制点を奪われ、その後は押し込まれる展開が続いた。後半も柏のペースで進み、80分にオウンゴールで失点。その２分後にも得点を許した。
ひとり少なく、３点を追いかけるなかで出番が回ってきた浅田にとっては、自分の特長を発揮しづらい状況だっただろう。それでも「ファーストアクションを起こす」という求められた役割をこなすべく、最前線で積極的にボールを呼び込み、果敢に仕掛けたが、ゴールには繋げられなかった。
「出られたのは良かったですけど、チームが苦しい状況のなかで、もっと流れを変えられる選手にならないとダメ」
そう振り返った浅田は、「今日はひとり少ない苦しい状況でしたけど、まだまだ自分にやれることはたくさんあると思う。しっかり振り返って次に繋げたい」と前を向く。
今節の３日前には、横浜FMユース所属の三井寺眞が、浅田の記録を塗り替えるクラブ史上最年少の「16歳０日」でトップチームとプロ契約を交わした。それに「刺激を受けている」という浅田は「プロの世界で年齢は関係ない。上の人たちからポジションを奪い取って活躍したい」と述べる。
柏戦では大きなインパクトを残せなかったが、着実に一歩前に進んだ浅田。「一日一日、練習からこだわってやっていきたい」と誓った背番号46の、さらなる飛躍に期待したい。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】ゆうちゃみ、鈴木亜美、日向坂や乃木坂の人気メンバー、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集