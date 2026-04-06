リーグ戦は実に約10か月ぶりの出番。プロ２年目の18歳・浅田大翔がさらなる飛躍を誓う「上の人たちからポジションを奪い取って活躍したい」【横浜FM】

リーグ戦は実に約10か月ぶりの出番。プロ２年目の18歳・浅田大翔がさらなる飛躍を誓う「上の人たちからポジションを奪い取って活躍したい」【横浜FM】