６日の主なマーケットイベント ６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

※日・日銀地域経済報告（さくらリポート）

※イギリス，フランス，ドイツ，オーストラリア，中国，香港，台湾市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：アンドＳＴ<2685>，カルラ<2789>，クリエイトＳ<3148>，ネクステージ<3186>，メディ一光Ｇ<3353>，ＷＮＩウェザ<4825>，不二越<6474>，壱番屋<7630>，薬王堂ＨＤ<7679>，オークワ<8217>，トーセイ<8923>，ジャパニアス<9558>

※東証スタンダード上場：システムエグゼ<548A>



出所：MINKABU PRESS