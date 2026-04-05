日向坂46の17thシングルが、5月20日に発売されることが発表された。

新曲のタイトルは「Kind of love」。これは横浜スタジアムで行われた＜7回目のひな誕祭＞の2日目に発表されたもの。Wアンコール中に突如映像が流れ、新シングルの発売情報の解禁にとどまるかと思いきや、サプライズでそのまま表題曲を歌唱する選抜メンバーの発表、そして観客の前で初パフォーマンスも行い、そこでセンターは四期生の藤嶌果歩が務めることが明らかになった。

藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源司陽子とWセンターを務めて以来二回目で、単独センターは初。突然の発表にファンは驚きつつも、ダンサブルで熱いパフォーマンスに熱狂した。

またあわせて、表題曲を歌う選抜メンバー以外のメンバーが参加するアンダーグループ、ひなた坂46メンバーによるライブ＜17th Single ひなた坂46 LIVE＞の開催も発表された。

日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には＜ひなた坂46 LIVE＞、8月には＜三期生LIVE＞、9月には＜ひなたフェス 2026＞とイベントが目白押しだ。

ライブ情報

＜ながおか 米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜2026＞

新潟県・国営越後丘陵公園

2026年5月24日(日) ＜推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026＞

神奈川県・横浜スタジアム

2026年5月28日(木) ＜日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE＞

東京都・TOYOTA ARENA TOKYO

2026年6月16日(火) 開場17:00 / 開演18:30

2026年6月17日(水) 開場17:00 / 開演18:30 ＜日向坂46 三期生LIVE＞

2026年8月5日(水)・Zepp Osaka Bayside 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月6日(木)・Zepp Nagoya 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月17日(月)・Zepp Haneda(TOKTO) 開場 17：30 / 開演 18：30 ＜日向坂46 「ひなたフェス 2026」＞

宮崎県・ひなたサンマリンスタジアム宮崎

2026年9月5日(土) 開場14:30 / 開演16:30

2026年9月6日(日) 開場14:30 / 開演16:30