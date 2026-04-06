富山vs奈良 スタメン発表
[4.5 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第9節](富山)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 19 實藤友紀
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 8 松岡大智
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 28 布施谷翔
MF 34 竹中元汰
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 21 寺門陸
DF 3 香川勇気
MF 18 伊藤拓巳
MF 22 椎名伸志
MF 32 溝口駿
MF 33 高橋馨希
FW 9 吉平翼
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 49 黒川雷平
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 22 生駒稀生
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 19 實藤友紀
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 8 松岡大智
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 28 布施谷翔
MF 34 竹中元汰
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 21 寺門陸
DF 3 香川勇気
MF 18 伊藤拓巳
MF 22 椎名伸志
MF 33 高橋馨希
FW 9 吉平翼
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 49 黒川雷平
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 22 生駒稀生
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志