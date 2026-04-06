[4.5 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第9節](富山)

※14:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 平尾駿輝

DF 19 實藤友紀

DF 23 西矢慎平

DF 56 岡本將成

MF 7 亀田歩夢

MF 8 松岡大智

MF 11 小川慶治朗

MF 14 谷本駿介

MF 28 布施谷翔

MF 34 竹中元汰

FW 15 坪井清志郎

控え

GK 21 寺門陸

DF 3 香川勇気

MF 18 伊藤拓巳

MF 22 椎名伸志

MF 32 溝口駿

MF 33 高橋馨希

FW 9 吉平翼

FW 30 中島裕希

FW 42 キム・テウォン

監督

安達亮

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 27 中山雅斗

DF 33 佐藤大翔

DF 36 石井大生

DF 40 吉村弦

MF 7 田村亮介

MF 10 森田凜

MF 20 國武勇斗

MF 50 芝本蓮

MF 54 川崎修平

FW 17 田村翔太

控え

GK 49 黒川雷平

DF 8 吉田新

DF 16 奥田雄大

DF 22 生駒稀生

MF 18 後藤卓磨

MF 21 戸水利紀

MF 37 濱名元希

MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ

FW 42 岡崎大志郎

監督

大黒将志