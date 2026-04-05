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12人産んだ助産師が解説、妊娠ごとに「つわり」の症状が違うのはなぜ？原因はストレスや栄養バランスも

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「つらい！2人目のつわりは1人目となぜ違う？」と題した動画を公開。多くの妊婦が経験する「つわり」について、妊娠のたびに症状が異なる理由を解説した。



動画ではまず、同じ人が妊娠しているにもかかわらず、1人目と2人目、3人目でつわりの症状が毎回違うのはなぜか、という疑問を提示。助産師HISAKOさんは、つわりの原因は「はっきりとは解明されていない」と説明する。もし、つわりのメカニズムが完全に解明され、特効薬が開発されれば「絶対ノーベル賞やわ」と語るほど、その原因は謎に包まれているという。



HISAKOさん自身、12回の妊娠を経験したが、つわりの症状は毎回異なっていたと振り返る。第一子の時は「1ヶ月半ぐらい寝込んだ」ほどひどく、実家で静養していたという。また、自身のつわりは、常に何かを食べていないと気分が悪くなる「食べづわり」の傾向が強く、マクドナルドのポテトや炭酸飲料など、ジャンクなものが無性に欲しくなった経験も明かした。



動画では、つわりの原因について、いくつかの仮説が紹介された。赤ちゃんを異物と認識した母体が拒絶反応を起こしているという「アレルギー反応説」、妊娠初期に分泌されるHCGというホルモンが消化管の機能を低下させるという「ホルモン説」、そして精神的な「ストレス説」などだ。特にストレスについては、自身が流産を経験した後の妊娠や、未婚の母になる決意をした妊娠の際に特につわりがひどかった経験を語り、その関連性を示唆した。



結論として、つわりの原因は一つではなく、その時々の母体の栄養バランスやストレス、生活環境など、様々な要因が複雑に絡み合って症状の違いを生み出しているのではないかと考察。医学的に原因が特定されていないからこそ、つわりは多くの妊婦にとって大きな悩みであり続けているのだ。