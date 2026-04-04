「黙っていると少しクールな感じがするけど、話すと気さくで、とっても綺麗な方でした」──横浜中華街にある商業施設「横濱バザール」。雑貨店から飲食店まで約20軒のテナントがひしめく人気スポットで、かつてそこで輸入雑貨店を営んでいたのが"元祖バイリンギャル"として脚光を浴びた山口美江さんだった。

【写真】“現場”となった横浜市内にある山口さん宅。他、山口さんが輸入雑貨店を営んでいた横浜中華街にある商業施設「横濱バザール」

彼女は14年前の春、51歳という若さで突然、この世を去った。生涯独身を貫いた山口さん、その華麗なるキャリアとは対照的に、最期は自宅での"孤独死"だった。生前、彼女と親しかったアンティークショップの知人は、冒頭のように彼女との思い出を振り返った。そして知人はNEWSポストセブンの取材に、亡くなる直前の山口さんの異変が「今でも忘れられない」と明かしたのだった──。【前後編の前編】

電話機の近くで倒れていた…

2012年3月8日午前、近所に住む山口さんの親戚が横浜市内にある彼女の自宅を訪れ、リビングで倒れている姿を発見した。当時の状況をスポーツ紙記者が語る。

「何度電話を掛けても繋がらないことを不審に思った親戚が、心配になって合鍵を使って建物内に入りました。山口さんはうつ伏せで、すでに体は冷たくなっていた。

救急隊が駆け付けたときには亡くなっていました。部屋には飼っていたパグとポメラニアンの2匹の愛犬が遺され、彼女は電話機の近くで倒れていたそうです。誰かに助けを求めようとしていたのかもしれません」

急死にさまざまな憶測がなされたが、遺書などもなく、警察が検視を行った結果、事件性はなく病死と判断された。

英語が堪能だった山口さんは上智大学卒業後、会社員、社長秘書を経て『CNNヘッドライン』（テレビ朝日系）のキャスターに抜擢された。彼女を一躍有名にしたのは、1987年に流行したフジッコのCMだった。広告代理店関係者が語る。

「CMでは、山口さんがハードワークを終え、帰宅後に"しば漬け"を食べて元気になるというストーリーが描かれました。

エレベーターのなかでひとりになった山口さんが『あ〜、しば漬け食べたい』とつぶやくシーンなどが、当時、多くのOLの共感を呼び、話題に。『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』（日本テレビ系）など、バラエティー番組でも活躍しました」

飛ぶ鳥を落とす勢いだった山口さんは1996年9月、まだ36歳だったときに芸能界引退を発表する。しばらく表舞台から姿を消した彼女だったが、1998年に地元・横浜の中華街に輸入雑貨店『グリーンハウス』をオープンした。芸能プロ関係者が語る。

「ワイドショーの行き過ぎた取材や、芸能関係者への不信感など、引退の背景にはさまざまな要因があったそうです。芸能界を引退したあと、独学でマーケティングなどを学び、子どもの頃から夢だった小さな雑貨店を始めました。店内にはアメリカやヨーロッパから輸入した衣類、文房具やアクセサリーが並んでいました。

雑貨店を営むなか、彼女の元にはテレビ局からドラマ出演のオファーなどが来ていたそうですが、そのほとんどを断り、芸能界復帰も否定していました」

「横濱バザール」でアンティークショップを経営する女性が、山口さんとの思い出を振り返る。

「美江さんのお店はアメリカのTシャツや雑貨が中心で、品物が足りないときはウチからアンティークの洋服や指輪を買ったりすることもありました。

初めは商売に慣れていないのか、『何か仕入れる物はないですか？』と相談にきたので、横浜駅で待ち合わせして、電車で馬喰町の知り合いの問屋に連れて行ったこともありました。美川憲一さんや芸能人の方もお見えになることもありました」

第2の人生をスタートさせた山口さんだったが、思わぬ不幸が彼女を襲った。

（後編につづく）