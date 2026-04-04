「2026春ドラマ」どれを見る？ 注目の3作品チェック！
寒い冬が終わり、春の訪れとともに続々とスタートを切っている春ドラマの数々。今クールも40作近いドラマが放送される予定だが、本稿では、約40作品の春ドラマの中から、クランクイン！が独自に選んだ期待の3作品を紹介したい。
【写真】2026年「楽しみな春ドラマ」ランキングTOP10＜フォトギャラリー＞
■『銀河の一票』
1作目に紹介するのは、4月20日にスタートする黒木華主演の『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）だ。
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
まず注目は制作陣。脚本は『船を編む』（NHK総合）や、奇しくも昨年、香取慎吾が区議会議員を目指す主人公を演じた『 日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）を手がけた蛭田直美が手がける。また、プロデュースするのはヒットメーカーの佐野亜裕美。TBS時代から『カルテット』（同）などヒット作を連発し、カンテレ転職後もドラマファンの評価が高い『大豆田とわ子と三人の元夫』、『エルピス‐希望、あるいは災い‐』などを手がけている。
そしてキャスト陣。ヒロインの黒木華もさることながら、野呂佳代にも注目だ。AKB48卒業以降はしばらくバラドルとして活躍していた野呂だが、近年は『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）、『アンメット ある脳外科医の日記』（フジテレビ系）、そして前クール日曜劇場の『リブート』（TBS系）と各局の話題作、ヒット作に出演し、確かなバイプレイヤーぶりを発揮し、評価を高めている。そんな野呂が『銀河の一票』ではついに準主役級のキャストとして名を連ねる。全く違う人生、境遇を生きてきた茉莉（黒木）とあかり（野呂）の凸凹バディものも予感させる。黒木と野呂がどんなアンサンブルを奏でてくれるのか注目だ。
なお、クランクイン！がドラマ放送スタート前に実施した2026年「楽しみな春ドラマ」ランキングでも、本作は第5位にランクインしている。
■『サバ缶、宇宙へ行く』
次に紹介したいのは、4月13日にスタートする北村匠海主演の『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）だ。
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、共に伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として開発したサバ缶が、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の認証を受け、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士に実際に食されるという快挙に至るまでの歩みを描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。
まず一般の高校生が、宇宙航行に不可欠な宇宙食を作るという壮大かつユニークな題材に惹かれる。また、主演の北村のほかにも、JAXA（宇宙航空研究開発機構）側の人間として神木隆之介が出演し、どういったドラマを織りなすのか。
北村自身「いつかやりたかった」という教師役だが、そのほかの生徒役キャストにも注目したい。最近では主演映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』での好演が光った出口夏希や、「第78回カンヌ国際映画祭」に初主演映画『見はらし世代』が出品された黒崎煌代、そのほか、傑作サスペンス映画『さがす』で佐藤二朗と父娘役で堂々と渡り合った伊藤蒼も、物語の中盤から登場するという。次代のドラマ・映画を担うであろう若手キャストの演技にも注目だ。
『リボーン 〜最後のヒーロー〜』
3本目に紹介したいのは、高橋一生が主演する4月14日スタートの『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）。
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
アニメでは隆盛を極める「転生もの」であると同時に、主演の高橋一生の一人二役も楽しめる本作。いやが応でも、前クールで心優しいパティシエと悪徳刑事という両極端な2役を演じ分けた『リブート』（TBS系）の鈴木亮平が思い起こされる（ドラマタイトルも偶然ながら似ている）が、本作でも、ストーリーと同等に高橋の巧みな演じ分けが毎週楽しめるのかもしれない。
『サバ缶、宇宙へ行く』はフジテレビ系にて4月13日より毎週月曜21時、『銀河の一票』は同系にて4月20日から毎週月曜22時、『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて4月14日から毎週火曜21時放送。
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■『銀河の一票』
1作目に紹介するのは、4月20日にスタートする黒木華主演の『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）だ。
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
そしてキャスト陣。ヒロインの黒木華もさることながら、野呂佳代にも注目だ。AKB48卒業以降はしばらくバラドルとして活躍していた野呂だが、近年は『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）、『アンメット ある脳外科医の日記』（フジテレビ系）、そして前クール日曜劇場の『リブート』（TBS系）と各局の話題作、ヒット作に出演し、確かなバイプレイヤーぶりを発揮し、評価を高めている。そんな野呂が『銀河の一票』ではついに準主役級のキャストとして名を連ねる。全く違う人生、境遇を生きてきた茉莉（黒木）とあかり（野呂）の凸凹バディものも予感させる。黒木と野呂がどんなアンサンブルを奏でてくれるのか注目だ。
なお、クランクイン！がドラマ放送スタート前に実施した2026年「楽しみな春ドラマ」ランキングでも、本作は第5位にランクインしている。
■『サバ缶、宇宙へ行く』
次に紹介したいのは、4月13日にスタートする北村匠海主演の『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／毎週月曜21時）だ。
本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、共に伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として開発したサバ缶が、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の認証を受け、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士に実際に食されるという快挙に至るまでの歩みを描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。
まず一般の高校生が、宇宙航行に不可欠な宇宙食を作るという壮大かつユニークな題材に惹かれる。また、主演の北村のほかにも、JAXA（宇宙航空研究開発機構）側の人間として神木隆之介が出演し、どういったドラマを織りなすのか。
北村自身「いつかやりたかった」という教師役だが、そのほかの生徒役キャストにも注目したい。最近では主演映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』での好演が光った出口夏希や、「第78回カンヌ国際映画祭」に初主演映画『見はらし世代』が出品された黒崎煌代、そのほか、傑作サスペンス映画『さがす』で佐藤二朗と父娘役で堂々と渡り合った伊藤蒼も、物語の中盤から登場するという。次代のドラマ・映画を担うであろう若手キャストの演技にも注目だ。
『リボーン 〜最後のヒーロー〜』
3本目に紹介したいのは、高橋一生が主演する4月14日スタートの『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）。
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
アニメでは隆盛を極める「転生もの」であると同時に、主演の高橋一生の一人二役も楽しめる本作。いやが応でも、前クールで心優しいパティシエと悪徳刑事という両極端な2役を演じ分けた『リブート』（TBS系）の鈴木亮平が思い起こされる（ドラマタイトルも偶然ながら似ている）が、本作でも、ストーリーと同等に高橋の巧みな演じ分けが毎週楽しめるのかもしれない。
『サバ缶、宇宙へ行く』はフジテレビ系にて4月13日より毎週月曜21時、『銀河の一票』は同系にて4月20日から毎週月曜22時、『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて4月14日から毎週火曜21時放送。