黒煙に包まれた雑居ビルから、次々と人が飛び降りた――。昭和47年、大阪・千日デパート火災は118人が死亡した戦後最悪のビル火災となった。なぜ、これほどの惨事は防げなかったのか。浮かび上がるのは、ずさんな防火体制と複雑な構造の盲点だった。未解明の出火原因とともに、悲劇の全貌を宝島社『日本の未解決事件100』よりひもとく。（全2回の1回目／続きを読む）

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火災のあった千日ビルデパート（画像：時事通信社）

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ビルから飛び降りたお客も⋯

1972年（昭和47年）5月13日午後10時半ごろ、大阪の7階建て雑居ビル「千日デパート」3階の婦人服売り場から出火。炎は瞬く間に燃え広がり、5階分まで延焼。ビル内部に有毒ガスが充満した。

この日は土曜日で、ビル7階のアルサロ「プレイタウン」には大勢の客とホステスがいた。

アルサロとはアルバイトサロンの略で、いまで言うキャバクラに近い。ホステスは主婦、学生など、さまざまであった。

煙は7階まで立ち昇り、エレベーターは停止。逃げ遅れた客やホステスは、一部が15メートル下の路上に飛び降りたが多くは死亡した。

また、非常口に仕切りなどがあって脱出に失敗した96人が、一酸化炭素中毒などで死亡した。

最終的な死亡者数は⋯

結局、この火災で118人が死亡、81人が重軽傷を負った。これはいまなお、戦後最悪のビル火災と位置づけられている。

火災後の検証で、出火原因は3階の配電工事関係者のたばこの不始末ではないかとされたが、それを証明することはできなかった。

そもそもスプリンクラーが未設置であったり、防火シャッターが自動作動しないなど、ビルの安全管理に大きな問題があったことから、千日デパート関係者2人、および「プレイタウン」経営者2人の合計4人が業務上過失致死傷罪で起訴された。

一審では全員が無罪となったものの、二審では有罪（4人のうち1人は公判中に死去）。

1990年（平成2年）11月29日、最高裁は3人の被告に執行猶予付き有罪判決を言い渡した。この火災を契機に、古い建築物の防火対策に注目が集まり、建築基準法および消防法が改正されるきっかけともなっている。

なお、火災を起こした千日デパートはその後閉鎖され、取り壊される予定であったが、再興を願う専門店街が保存を求め、新たな訴訟を起こしている。その間、焼けたビルは長らくは廃墟のまま放置され、「命を落とした者たちの幽霊が出る」などといった都市伝説がささやかれるなど、かつてとは違う意味で大阪の名物となった。

2001年（平成13年）からは同地にビックカメラが店舗を構えている。

〈「悪いのは火元となった宿泊客」客よりも高級家具を優先し非難殺到⋯死亡者33人『ホテルニュージャパン火災事件』はなぜ“人災”なのか？（昭和57年）〉へ続く

（別冊宝島編集部／Webオリジナル（外部転載））