ジメジメとした梅雨どきを快適に乗りきるには、ぬめりやカビ、においが発生しやすい場所を重点的にケアするのが大切です。そこで、100円ショップでも購入できて、洗剤をあれこれ買いそろえる必要もない「ナチュラル洗剤を使った水回り掃除」を2か所ご紹介。ナチュラルクリーニング講師の本橋ひろえさんに教えてもらいました。1：風呂釜は過炭酸ナトリウム水で追いだき「家の中にポッと現れるカビの発生源は、浴室のカビが原因とな