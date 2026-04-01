目標は元チームメイトに認められること。



【写真】満員御礼『東京逃避行』舞台挨拶

現在公開中の『東京逃避行』に出演している俳優の池田朱那（24）は、かつてはグラウンドで白球を追う野球少女だった。



7年間打ち込んだ野球

野球好きの兄の影響で、小学1年から中学1年まで野球に打ち込み、地元選抜チームで汗を流した。ポジションは主にショートだが、キャッチャーを任されることもあったという。



男子との体力の差を感じ、野球の道から俳優の道へ。NHK連続テレビ小説『虎に翼』、Netflixシリーズ『今際の国のアリス』Season3、そして『東京逃避行』W主演と、着実に頭角を現しつつある。



だが俳優を志した当初は、土日も関係なく野球に没頭した7年間に後悔を抱いたことも。



「というのも7年間の野球経験で形成されたマッチョが邪魔で…。『野球さえなければ肌だってもっと白かったはず！』なんて思うこともありました」と照れ笑い。



全員に腹から挨拶

しかし現在では「野球をやっていなかったら今の私はいないと思うくらい、凄く力になっていると実感しています」と胸を張る。



野球をテーマにした連続ドラマ『八月は夜のバッティングセンターで。』『ふたりの背番号4』への出演、名物番組『プロ野球珍プレー好プレー大賞2025』では審査員として出演した。真剣に向き合ってきたからこそ、野球関連の仕事が舞い込んで来る。



野球で培われた向上心も俳優業に活きているという。



「野球は努力すればするだけ成長が目に見えるので、常に目標を立てて練習していました。勝つためには努力するのは当たり前という感覚があります。良い結果を残したい？ならば努力するしかないでしょ！というマインドで俳優業にも向き合っています」



撮影現場でも体育会系を発揮中。



「野球チームに所属していた時は、一人一人の前に行って大きな声で挨拶をする習慣がありました。役者を始めた時は30人のスタッフさんがいたら、30回お腹から声を出す挨拶をして回っていました。当時はそれが当然だと思っていたので、周りからは“変な子がいる”と思われていたはず…。今はちょっと抑えて、女性らしい挨拶に変えています」と無邪気に笑う。



WBCは観るものの

今年2026年は芸能界デビュー10周年の節目。ところが御本人としては、手放しで喜ぶ心境にはない様子だ。「池田朱那って演技に嘘のない俳優だよね！とたくさんの人から言われるくらい認められたい。今すぐにでも…いや3年くらい前には言われていたかった！」と悔しさとハングリー精神を隠さない。



「野球は楽しいことばかりではないから、忍耐力は鍛えられたと思います。その忍耐力がなければ芸能界での活動も厳しかったと思います。もしかしたら挫折していたことの方が多かったかもしれません」



先に行われたWBCは幼なじみのチームメイト3人とNetflixで観戦。日本の敗退も悔しかったが、もっと悔しかったのは…。



「3人ともWBCは観るのに私の作品は何一つ観ていない、という事実！私の出演した『今際の国のアリス』の話題を出してきたので『観てくれた？』と聞いたら『ごめん！まだ！』と。みんなNetflixに入ってWBCは観るのに…どういうこと!?と思いました」



気の置けない幼なじみの塩対応エピソードを笑い飛ばす池田だが、その瞳は燃えていた。チームメイトが俳優・池田朱那の活躍ぶりを目にせざるを得ない日は、きっと来るだろう。



【池田朱那プロフィル】

いけだ・あかな 2001年10月31日生まれ、群馬県出身。大河ドラマ『青天を衝け』やNetflixシリーズ『今際の国のアリス』など話題作に出演し、注目を集める。



（まいどなニュース特約・石井 隼人）