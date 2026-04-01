世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが「粘着クリーナー」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

【画像を見る】“掃除機のかけにくい場所でこそ真価が問われる”「粘着クリーナー」1位～5位をイッキ見!

予約の取れないハウスキーパー「掃除機のかけにくい場所でこそ真価が問われる」

今回は、ホームセンターやインターネットで買える「粘着クリーナー」14種類を比較。チェックポイントは、①粘着力 ②小回りの良さ ③機能性 ④コストパフォーマンス ⑤テープの切り取りやすさ の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、家事代行サービス「タスカジ」のseaさんが協力した。“予約の取れないハウスキーパー”といわれるseaさんは、これまで7000軒以上の家の掃除を手掛けてきた掃除界のプロフェッショナル。実際に現場でも粘着クリーナーを使うことが多いそうで、「掃除機のかけにくい場所でこそ真価が問われる」と実感を込める。

忖度なしにひたすら「粘着クリーナー」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】柄が折りたためる構造が特徴 使いやすさへのこだわりが光る一台

第5位は、レックの『激落ちくん 柄がたためるカーペットクリーナー ショート柄』（税込1,628円 ※番組調べ）。

最大の特徴が、柄が折りたためるユニークな構造。T字のままはもちろん、柄をたたんだ状態でも使うこともできるので、洋服のホコリ取りとしても活躍してくれる。

さらに、ケースにしまわなくても自立するので、狭い場所でもコンパクトに収納できる。使う時もケースから取り出す手間が不要で、テープもめくりやすい斜めカットを採用。随所に使いやすさへのこだわりが光る一台だ。

【4位】操作性に優れたデザインで粘着力も文句なし 使い勝手に太鼓判

第4位は、KEYUCAの『sooq（スーク） サッと出し入れ 粘着クリーナー』（税込759円 ※番組調べ）。

全項目で8点以上を獲得する、バランスが取れた優等生。取っ手をワイヤーではなく樹脂製にすることで、軽量で小回りが利き、操作性にも優れている。seaさんは、小回りの良さが考えられたデザインにも感心した。

「粘着力」も全体の3位と申し分なし。さらに、収納もケースの上からはめ込むだけと超簡単。清水アナは「粘着力も文句なしなので、使い勝手最強ですね」と太鼓判を押した。

【3位】高い粘着力を実現しながら「コストパフォーマンス」ダントツ１位

第3位は、アイリスオーヤマの『トルクル カーペットクリーナー NC-DH』（税込438円 ※番組調べ）。

「粘着力」のテストでは、ゴミに見立てた500個のスパンコールのうち、491個をキャッチ。軽い力でもホコリをしっかり取り除けるか、試験を繰り返し開発されたそうで、紙とのりを厳選することで高い粘着力を実現している。

さらに、テープ 1枚当たりの金額は、平均が16.5円のところ、4.8円を記録。「コストパフォーマンス」はダントツの1位で、清水アナは「安いからって侮っちゃいけないですね」とうなった。

【2位】「小回りの良さ」１位 生活の質が変わる“黒の異端児”

第2位は、ニトリの『簡単カーペットクリーナー ラクッカ2（強粘着）』（税込699円 ※番組調べ）。

粘着クリーナーとしては珍しいブラックカラーが特徴。従来品に比べ粘着剤の配合を増量し、粘着力が約27％アップ。ローラーの設計にも工夫を施し、驚きの粘着力・持続力を発揮している。

さらに「小回りの良さ」はぶっち切りの 1位。持ち手とクリーナーの間を短くすることで、操作がしやすくなっている。また、ブラックカラーは見た目のスタイリッシュさだけでなく、ペットの毛など白いゴミがひと目で分かるという実用性も。そんな“黒の異端児”をseaさんは「これはいいですね」、清水アナも「生活の質が変わると思います」と高く評価した。

【1位】「粘着力」１位 プロも「パーフェクト」と絶賛の最強クリーナー

そして第1位は、無印良品の『ヘッドが付け替えられるカーペットクリーナー』（税込690円 ※番組調べ）。

評価の決め手となったのは、ゴミが重なっても放さない圧巻の「粘着力」。粘着テープには 10種類以上の接着成分を最適なバランスで配合し、強い粘着力と持続力を両立。「粘着力」部門１位を獲得した。

さらに、別売りの伸縮式のポールをつければ、立ったまま掃除ができるのも便利。seaさんは「パーフェクトですよ。これが見たかった」、清水アナも「これは手放したくないですね」と絶賛した最強クリーナーが総合１位に輝いた。

粘着力はもちろん、小回りの良さなども使いやすく進化している「粘着クリーナー」。ランキングを参考に、あれば生活が快適になる１台を選んでみてほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年3月28日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）