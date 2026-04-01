歌手の美川憲一（79）が1日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。原動力について語った。

美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を実施。同11月にはパーキンソン病であることを公表した。1カ月半に及ぶ入院生活を経て退院。同12月に都内で会見し、元気な姿を披露した。

入院中に筋力が低下し、一時は歩けなくなる事態に。現在は日々リハビリに励んでいるという。

「私は物欲がある」として「2、3日前も高いからと思いながら、これ買ってまた仕事すればいいんだからって買っちゃいました…ルイ・ヴィトン」と告白。「こういうモノが欲しいと言ってるうちはいいと思う。それが私のエネルギー」だと明かした。

「お店に行くとシャンパン出してくれるのよ。だからシャンパン飲んでほろ酔いになってくると、ちょうだいって買わなくていいもの買っちゃったりする」とぶっちゃけ。「そういうときは車椅子を使わないで歩いていっちゃう。車で通りに落としてもらって、店に行くまで距離はあるけど歩いていくの。中も見るの、歩いて」と楽しそうに話し「宝石も好きじゃないですか？亡くなる前にいろんな人にあげようと思ってもまだまだ生きるけど」と声を弾ませた。