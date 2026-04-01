伊東純也「本当に特別なこと」　敵地でイングランドに初勝利「W杯に向けていい準備ができている」

💥💥💥パーフェクトカウンター💥💥💥#三笘薫 と #中村敬斗 の2人で完結🤝

一度広げたボールを中村敬斗が

完璧なグラウンダークロスで通し

三笘薫がゲットゴール‼️‼️



これ以上ない最高のカウンター完結‼️

アウェイ日本が前に‼️



⚽️ 国際親善試合

⚔️ 日本 v イングランド

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