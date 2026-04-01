スクワットで肩こり・腰痛が改善！スマホ首や巻き肩を解消する『正しい姿勢』の作り方

スクワットで辛かった首や肩のこり、腰痛も改善！

なぜスクワットが「首こり・肩こり・腰痛」に効くのか？

女子スクワットで姿勢を整えると、その場で見た目の若々しさと美しさが手に入ります。ただし、これは一時的な効果。4週間続けていくことで、美姿勢が定着します。続けることで得られるのはそれだけではありません。心身の調子も少しずつ整っていきます。その一つは、首や肩のこり、腰痛の改善です。

スマホ姿勢が招く身体の悲鳴｜「スマホ首」と「巻き肩」のリスク 重い頭を支える首のカーブが失われるとどうなる？

スマホを操作しているときの姿勢を思い返してみてください。背中が丸くなって、頭が肩よりかなり前に倒れていませんか。この姿勢を長く続けていると、頭が前方に落ちないよう首の後ろの筋肉が緊張して硬くなります。本来、重い頭を支えるために首の骨は前側にカーブしていますが、スマホを覗き込む姿勢ではそのカーブが失われるので、首や肩の筋肉に負担がかかり、首こりや肩こりが生じます。

猫背が椎間板を圧迫し、深刻な腰痛を引き起こす仕組み

同時に、肩が内側に入った巻き肩にもなります。腕が上がりにくくなり、高い場所にあるものを取ろうとするときなど、ふいの動きで肩を痛めてしまうリスクが高まります。また前傾姿勢は、いわば猫背の状態。背骨の前側が常に狭まった状況なので、背骨と背骨の間にあるクッション役の椎間板がつぶされて、最悪の場合は後方に飛び出し、深刻な腰痛を引き起こす可能性もあるのです。

このように骨や関節を本来あるべき位置に戻すことで、見た目だけでなく首や肩、腰のトラブルから解放されるという嬉しい健康上の効果も期待できるのです。

出典：『1日3分でおなかも脚も細くなる 女子のスクワット』