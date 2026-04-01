―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月30日から3月31日の決算発表を経て4月1日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<2354> ＹＥデジタル 　東Ｓ　　 +9.10 　　3/31　本決算　　　 26.93
<3607> クラウディア 　東Ｓ　　 +4.96 　　3/31　　上期　　　106.84
<9651> 日本プロセス 　東Ｓ　　 +4.20 　　3/31　　　3Q　　　 18.25
<2975> スターマイカ 　東Ｐ　　 +3.00 　　3/31　　　1Q　　　 65.31
<3089> Ｔアルファ 　　東Ｓ　　 +2.78 　　3/31　　　1Q　　　　黒転

<7036> ＥＭネットＪ 　東Ｇ　　 +2.22 　　3/31　本決算　　　　　－

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした4月1日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース