

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月30日から3月31日の決算発表を経て4月1日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<2354> ＹＥデジタル 東Ｓ +9.10 3/31 本決算 26.93

<3607> クラウディア 東Ｓ +4.96 3/31 上期 106.84

<9651> 日本プロセス 東Ｓ +4.20 3/31 3Q 18.25

<2975> スターマイカ 東Ｐ +3.00 3/31 1Q 65.31

<3089> Ｔアルファ 東Ｓ +2.78 3/31 1Q 黒転



<7036> ＥＭネットＪ 東Ｇ +2.22 3/31 本決算 －



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした4月1日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

