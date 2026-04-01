決算プラス・インパクト銘柄・寄付 … スターマイカ、ＹＥデジタル、Ｔアルファ (3月31日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月30日から3月31日の決算発表を経て4月1日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<2354> ＹＥデジタル 東Ｓ +9.10 3/31 本決算 26.93
<3607> クラウディア 東Ｓ +4.96 3/31 上期 106.84
<9651> 日本プロセス 東Ｓ +4.20 3/31 3Q 18.25
<2975> スターマイカ 東Ｐ +3.00 3/31 1Q 65.31
<3089> Ｔアルファ 東Ｓ +2.78 3/31 1Q 黒転
<7036> ＥＭネットＪ 東Ｇ +2.22 3/31 本決算 －
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした4月1日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース