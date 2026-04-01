俳優矢代卓也（26）が3月31日夜、Xを更新。所属事務所退所と芸能界引退を発表した。

矢代はXに文書をアップ。「この度、2026日3月31日をもちまして、契約満了に伴い、ソニー・ミュージックエンタテインメントを退所し、芸能活動に一区切りをつけることといたしました」と報告した。

そして「これまで約11年間にわたり支えてくださった関係者の皆様、そして温かく応援してくださった皆様に、心より深く感謝申し上げます。劇団番町ボーイズ☆においては、立ち上げから最後まで一員として関わらせていただき、数多くの貴重な経験を積ませていただきました。そこで得たすべての経験を、今後の人生における大切な糧とし、新たな道に向かって一層精進してまいります。これまで支えてくださったすべての皆様とのご縁を大切にしながら、これからの人生を歩んでいきます。改めまして、本当にありがとうございました。そして、メンバーの今後のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。 2026年3月31日 矢代卓也」とつづった。

イケメン俳優の矢代は劇団番町ボーイズ☆のメンバーなどとして、舞台を中心に数々の作品で活躍。「ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン」などに出演した。