大阪府教育委員会は、教職員の人事異動を発表しました。

【画像を見る】学校別の異動情報を一覧で見る【府立高校・特別支援学校】

教育委員会によりますと、人事異動対象者の総数は7761人で、前年度と比べて239人減少しました。

このうち新規採用者は1694人に上り、前年度よりも486人増えています。増員分はほとんどが小・中学校の職員だということです。

異動の内訳は次のとおりです。

【内訳】

▽校長：404人

▽教頭：432人

▽教員：6284人

▽事務（主査以上）：213人

▽主事・技師等：428人

…計7761人

また学校改革などを目的として、教育現場の経験や教員免許の有無に関わらず、民間企業などから校長を採用するいわゆる“公募校長”の登用者は４人でした。うち３人が府立高校の学校長に就任します。

このなかで市岡高校の校長に就任する徳永達志さんは、通信会社や製薬企業の会社員でした。

異動は４月１日付です。

この記事では、異動対象者の一覧を表示しています。下のリンクからも見ることができます。

▼府立高校 校長

▼府立高校 教頭

▼府立特別支援学校 校長

▼府立特別支援学校 教頭

以下、【一覧】大阪府教育委員会 （府立高校・特別支援学校）人事異動対象者

府立高等学校 校長

■転任

▽ 旭 （山本） 梅田 智己

▽ 夕陽丘 （みどり清朋・再任用校長） 藤原 隆志 【再任用】

▽ 港 （汎愛・再任用校長） 浅川 又一 【再任用】

▽ 阪南 （福泉） 吉村 宏美

▽ 刀根山 （桜塚・准校長） 今西 良介

▽ 春日丘・准校長 （長尾） 藤原 清隆

▽ 大冠 （長吉） 原田 信尚

▽ 北かわち皐が丘 （牧野） 伊藤 義孝

▽ 牧野 （旭・再任用校長） 青竹 二郎 【再任用】

▽ 交野 （枚方津田・再任用校長） 吉武 進 【再任用】

▽ 布施 （枚方・再任用校長） 寳田 康彦 【再任用】

▽ 山本 （かわち野） 尾方 崇光

▽ 河南 （美原・特例任用校長） 東 文義 【特例任用】

▽ 金剛 （平野） 小畑 敦彦

▽ 東百舌鳥 （工芸・准校長） 雑賀 範子

▽ 高石 （桃谷・准校長） 福島 洋平

▽ 日根野 （東住吉総合） 林 恵史

▽ 咲くやこの花 （刀根山・再任用校長） 無津呂 弘之 【再任用】

▽ 千里青雲 （大阪府公立学校・校長） 谷廣 進一

▽ 中央 （春日丘・准校長） 磯原 健志

▽ 今宮工科 （教職員企画課・参事） 佐藤 誠治

▽ 工芸 （淀商業） 髙井 一男

▽ 工芸・准校長 （佐野工科・特例任用校長） 橋本 敏和 【特例任用】

▽ 佐野工科 （布施・准校長） 中村 貴亮

▽ 淀商業 （高校改革課・参事） 北村 宏貴

▽ 泉北 （市岡・再任用校長） 辻本 利勝 【再任用】

▽ 北野 （泉北） 香月 孝治

▽ 大手前 （夕陽丘・特例任用校長） 宮城 憲博 【特例任用】

▽ 高津 （布施） 村田 知子

▽ 豊中 （渋谷） 佐々木 里佳

■新任

▽ 汎愛 （汎愛・教頭） 三差 千亜紀

▽ 渋谷 （住吉・教頭） 久堀 新吾

▽ 桜塚・准校長 （今宮工科（定）・教頭） 小早川 弘樹

▽ 芥川 （教職員人事課・参事） 坂下 秀一郎

▽ 枚方 （採用） 浅田 充彦 《任期付》

▽ 長尾 （保健体育課・首席指導主事） 杉本 嘉文

▽ 枚方津田 （寝屋川・教頭） 笠原 英樹

▽ 布施・准校長 （人権教育企画課・首席指導主事） 吉村 由佳

▽ みどり清朋 （花園・教頭） 中川 陽介

▽ 長野 （長野・教頭） 熊本 道仁

▽ 福泉 （かわち野・教頭） 志村 貴

▽ 今宮 （採用） 湯峯 郁子 《任期付》

▽ 門真なみはや （大阪教育大学・教授） 瓜生 彩子

▽ 東住吉総合 （成城・教頭） 前川 卓也

▽ 長吉 （高等学校課・主任指導主事） 荒木 夏子

▽ 岬 （高等学校課・主任指導主事） 橋本 公貴

▽ 市岡 （教職員人事課・会計年度任用職員） 徳永 達志 《任期付》

▽ 豊中能勢分校・准校長 （農芸・教頭） 土肥 正毅

▽ 茨木 （教育振興室・副理事） 塩山 清隆

▽ 桃谷・准校長 （成城（定）・教頭） 松本 路代

■退職・解職

▽ 港 浦山 聖

▽ 芥川 神 絵里香

▽ 大冠 重松 良之

▽ 北かわち皐が丘 浦 俊哉

▽ 河南 仲谷 浩

▽ 金剛 大崎 弘司

▽ 東百舌鳥 新村 茂昭

▽ 高石 若林 武志

▽ 日根野 山本 好男

▽ 今宮 中須賀 久尚

▽ 千里青雲 森口 愛太郎

▽ 門真なみはや 柳田 典昭

▽ 今宮工科 阿部 政之

▽ 工芸 角 芳美

▽ 大手前 村田 純子

▽ 高津 寺本 圭一

▽ 豊中能勢分校・准校長 菅原 亮

▽ 茨木 高江洲 良昌

▽ 交野 木場 恒樹 （高等学校課・参事）

▽ 長野 藤原 和美 （大阪教育大学・教授）

▽ 咲くやこの花 綾野 宏一 （教育振興室・副理事）

▽ 岬 岸野 敏昌 （高等学校課・参事）

▽ 中央 江藤 富央 （教職員企画課・参事）

府立高等学校 教頭

■転任

▽ 汎愛 （大阪わかば） 渡辺 創

▽ 東住吉 （堺東） 八倉 良介

▽ 芥川 （平野） 高木 都志彦

▽ 野崎 （八尾翠翔） 末吉 覚

▽ 花園 （平野支援） 長谷川 真哉

▽ 富田林 （美原） 福原 有里

▽ 長野 （門真なみはや） 田嶋 嘉信

▽ 堺上 （佐野） 端村 誠

▽ 門真なみはや （吹田東） 山室 裕

▽ 堺東 （泉陽） 荒木 順子

▽ 貝塚 （豊中） 前田 耕平

▽ 教育センター附属窓明分校 （福井） 山村 宏昌

▽ 都島工業（全） （泉尾工業） 片岡 敏哲

▽ 今宮工科（定） （淀川工科） 向山 友彦

▽ 茨木工科（全） （吹田） 浅尾 義和

▽ 藤井寺工科（全） （堺工科（定）） 上坂 哲弘

▽ 大手前（定） （三国丘（定）） 中村 有希

▽ 高津 （柴島） 髙田 裕介

▽ 豊中 （槻の木） 小川 大樹

■新任

▽ 阿倍野 （高校改革課・指導主事） 松岡 久司

▽ 吹田 （吹田・首席） 小澤 靖典

▽ 吹田東 （保健体育課・指導主事） 田中 太郎

▽ 高槻北 （八尾北・首席） 佐藤 秀敏

▽ 寝屋川 （寝屋川・首席） 水野 剛幸

▽ 山本 （三島・首席） 廣澤 洋二

▽ 八尾 （高等学校課・主任指導主事） 犬飼 義大

▽ 八尾翠翔 （和泉総合・教諭） 中 仁士

▽ 泉陽 （泉陽・首席） 藤林 則孝

▽ 佐野 （佐野・首席） 中田 麻里菜

▽ りんくう翔南 （りんくう翔南・教諭） 松本 厚史

▽ 柴島 （茨木支援・教諭） 内田 清彦

▽ 千里青雲 （箕面・首席） 千葉 由希子

▽ 福井 （福井・首席） 曽根 康介

▽ 東住吉総合 （東住吉総合・首席） 八島 伸行

▽ 淀川清流 （旭・首席） 赤堀 達哉

▽ 成城 （かわち野・首席） 奥 晃治

▽ 成城（定） （教育センター附属・教諭） 西本 裕幸

▽ 箕面東 （箕面東・教諭） 藤井 崇

▽ 西成 （西成・教諭） 立石 成司

▽ 槻の木 （高等学校課・主任指導主事） 今谷 康太

▽ 大阪わかば （大阪わかば・首席） Ｍｉｎｈａｓ 千春

▽ 農芸 （教職員人事課・管理主事） 及川 龍貴

▽ 淀川工科 （淀川工科・首席） 三谷 亮

▽ 西野田工科（定） （西野田工科（定）・教諭） 島内 健

▽ 泉尾工業 （西野田工科・首席） 吉田 充行

▽ 工芸 （工芸・首席） 畑中 秀樹

▽ 東大阪みらい工科 （高等学校課・指導主事） 廣江 綾斗

▽ 堺工科（定） （高等学校課・指導主事） 荒木 達朗

▽ 淀商業 （四條畷・教諭） 筒井 哲也

▽ 住吉 （住吉・首席） 稲木 悠一

▽ 桜和 （高等学校課・指導主事） 緒方 剛

▽ 四條畷 （四條畷・首席） 浦井 剛

▽ 三国丘（定） （高校改革課・指導主事） 坂橋 徹

■退職・解職

▽ 高槻北 伊藤 倫隆

▽ 山本 宮島 京子

▽ 八尾 中村 泰造

▽ 貝塚 中村 壽男

▽ 箕面東 川上 慶次郎

▽ 都島工業 中上 宣章

▽ 西野田工科（定） 朝川 裕之

▽ 工芸 宇都 直人

▽ 茨木工科 梶田 英志

▽ 茨木工科（定） 佐々木 博章

▽ 淀商業 藤中 浩一

▽ 大手前（定） 石野 靖

▽ 高津 島 和広

▽ 四條畷 森 佳之

▽ 東住吉 和田 雄樹 （教職員人事課・管理主事）

▽ 野崎 西田 直樹 （教職員人事課・管理主事）

▽ 富田林 國近 千明 （高等学校課・主任指導主事）

▽ 桜和 福原 泰一 （高等学校課・主任指導主事）

府立特別支援学校 校長

■転任

▽ 大阪北視覚支援 （刀根山支援） 永田 美穂子

▽ 八尾支援 （富田林支援） 向山 和子

▽ 佐野支援 （藤井寺支援） 髙田 清將

▽ 寝屋川支援・准校長 （交野支援・准校長） 篠川 一樹

▽ 思斉支援 （支援教育課・参事） 彌永 美佳

▽ 難波支援 （むらの高等支援） 伊藤 誉里

▽ とりかい高等支援 （吹田支援） 吉田 実

▽ むらの高等支援 （寝屋川支援・准校長） 清水 幸雄

▽ 堺支援 （とりかい高等支援） 福井 浩平

▽ 堺支援・准校長 （枚方支援・准校長） 太田 直哉

▽ 茨木支援 （中津支援） 木下 美香子

▽ 藤井寺支援 （八尾支援・特例任用校長） 古川 綾子 【特例任用】

▽ 交野支援四條畷校・准校長 （西浦支援・准校長） 鈴木 亮彦

▽ 中津支援 （高等学校課・首席指導主事・併任子どもライフサポートセンター） 髙河原 健

▽ 東住吉支援 （東住吉支援・准校長） 橋本 真希

▽ 刀根山支援 （東淀川支援） 奥井 光司

新任

▽ 富田林支援 （支援教育課・首席指導主事） 黒田 誠

▽ 豊中支援・准校長 （高槻支援・教頭） 矢田 秀人

▽ 守口支援 （大阪北視覚支援・教頭） 佐藤 賢太

▽ 吹田支援 （生野支援・教頭） 水川 久美子

▽ 泉北高等支援 （教職員人事課・管理主事） 岸田 明子

▽ 枚方支援・准校長 （枚方支援・教頭） 豊島 秀多

▽ 西浦支援・准校長 （西成・教頭） 石川 紀子

▽ 東淀川支援 （大阪南視覚支援・教頭） 古瀬 暢達

▽ 西淀川支援 （寝屋川支援・教頭） 日置 節子

▽ 東住吉支援・准校長 （東住吉支援（知的）・教頭） 榮 仁寛

退職・解職

▽ 豊中支援・准校長 森本 裕

▽ 守口支援 青木 康子

▽ 思斉支援 井上 昌二

▽ 難波支援 室田 澄江

▽ 堺支援 藤井 雅乗

▽ 茨木支援 大峠 貴弘

▽ 西淀川支援 貴志 英彦

▽ 東住吉支援 西浦 由夏

▽ 佐野支援 白井 公仁 （高等学校課・首席指導主事・併任子どもライフサポートセンター）

▽ 泉北高等支援 阪本 友輝 （支援教育課・参事）

府立特別支援学校 教頭

■転任

▽ 大阪北視覚支援 （茨木支援） 岸尾 忍

▽ 豊中支援 （刀根山支援） 笠岡 一行

▽ 寝屋川支援 （吹田支援） 富永 正江

▽ 和泉支援 （総務企画課・社会教育主事補） 松橋 秀之

▽ 吹田支援 （東住吉支援） 植野 耕司

▽ 泉南支援 （大正白稜） 槿原 秀一

▽ 枚方支援 （和泉支援） 橋本 修司

▽ 難波支援 （教育センター・主任指導主事） 後藤 陽子

▽ 堺支援（大手前分校） （泉南支援） 吉田 雅美

▽ 岸和田支援 （富田林支援） 木曽 幸葉

▽ 東住吉支援 （茨木支援） 木粼 俊介

▽ 東住吉支援（知的） （羽曳野支援・特例任用教頭） 岩田 博昭 【特例任用】

▽ 羽曳野支援 （岸和田支援） 丸田 公司

■新任

▽ 大阪南視覚支援 （富田林支援・首席） 池田 修三

▽ 高槻支援 （高槻支援・首席） 東郷 紀子

▽ 八尾支援 （寝屋川支援・首席） 西橋 聖次

▽ 富田林支援 （すながわ高等支援・教諭） 森 久美子

▽ 生野支援 （支援教育課・主任指導主事） 森田 周作

▽ 住之江支援 （住之江支援・教諭） 白石 尚也

▽ 出来島支援 （出来島支援・首席） 上戸 伸恵

▽ 茨木支援 （茨木支援・首席） 平水 亜由美

▽ 茨木支援 （思斉支援・教諭） 小寺 麻衣子

▽ 藤井寺支援 （藤井寺支援・教諭） 岡山 修和

▽ 交野支援 （教育センター・指導主事） 中務 伸治

▽ 光陽支援 （光陽支援・教諭） 曾川 康代

▽ 平野支援 （平野支援・首席） 井本 勇気

▽ 東住吉支援（知的） （東住吉支援（知的）・首席） 蔵本 真澄

▽ 刀根山支援 （刀根山支援・首席） 船木 雄太郎

■退職・解職

▽ 豊中支援 大根 智大

▽ 住之江支援 岩井 宏氏

▽ 藤井寺支援 縄田 登紀子

▽ 光陽支援 藤原 博之

▽ 八尾支援 真田 希 （教育センター・主任指導主事）

▽ 難波支援 麻生川 理詠 （教育センター・主任指導主事）

▽ 出来島支援 樋口 公敬 （教職員人事課・管理主事）

以下、【画像】学校別の異動情報一覧【府立高校・特別支援学校】