【大阪府・教職員人事異動2026】校長、教頭先生の新任・転任「あの先生どこ行ったん？」全掲載（府立高校・特別支援学校）
大阪府教育委員会は、教職員の人事異動を発表しました。
【画像を見る】学校別の異動情報を一覧で見る【府立高校・特別支援学校】
教育委員会によりますと、人事異動対象者の総数は7761人で、前年度と比べて239人減少しました。
このうち新規採用者は1694人に上り、前年度よりも486人増えています。増員分はほとんどが小・中学校の職員だということです。
異動の内訳は次のとおりです。
【内訳】
▽校長：404人
▽教頭：432人
▽教員：6284人
▽事務（主査以上）：213人
▽主事・技師等：428人
…計7761人
また学校改革などを目的として、教育現場の経験や教員免許の有無に関わらず、民間企業などから校長を採用するいわゆる“公募校長”の登用者は４人でした。うち３人が府立高校の学校長に就任します。
このなかで市岡高校の校長に就任する徳永達志さんは、通信会社や製薬企業の会社員でした。
異動は４月１日付です。
この記事では、異動対象者の一覧を表示しています。下のリンクからも見ることができます。
▼府立高校 校長
▼府立高校 教頭
▼府立特別支援学校 校長
▼府立特別支援学校 教頭
以下、【一覧】大阪府教育委員会 （府立高校・特別支援学校）人事異動対象者
府立高等学校 校長
■転任
▽ 旭 （山本） 梅田 智己
▽ 夕陽丘 （みどり清朋・再任用校長） 藤原 隆志 【再任用】
▽ 港 （汎愛・再任用校長） 浅川 又一 【再任用】
▽ 阪南 （福泉） 吉村 宏美
▽ 刀根山 （桜塚・准校長） 今西 良介
▽ 春日丘・准校長 （長尾） 藤原 清隆
▽ 大冠 （長吉） 原田 信尚
▽ 北かわち皐が丘 （牧野） 伊藤 義孝
▽ 牧野 （旭・再任用校長） 青竹 二郎 【再任用】
▽ 交野 （枚方津田・再任用校長） 吉武 進 【再任用】
▽ 布施 （枚方・再任用校長） 寳田 康彦 【再任用】
▽ 山本 （かわち野） 尾方 崇光
▽ 河南 （美原・特例任用校長） 東 文義 【特例任用】
▽ 金剛 （平野） 小畑 敦彦
▽ 東百舌鳥 （工芸・准校長） 雑賀 範子
▽ 高石 （桃谷・准校長） 福島 洋平
▽ 日根野 （東住吉総合） 林 恵史
▽ 咲くやこの花 （刀根山・再任用校長） 無津呂 弘之 【再任用】
▽ 千里青雲 （大阪府公立学校・校長） 谷廣 進一
▽ 中央 （春日丘・准校長） 磯原 健志
▽ 今宮工科 （教職員企画課・参事） 佐藤 誠治
▽ 工芸 （淀商業） 髙井 一男
▽ 工芸・准校長 （佐野工科・特例任用校長） 橋本 敏和 【特例任用】
▽ 佐野工科 （布施・准校長） 中村 貴亮
▽ 淀商業 （高校改革課・参事） 北村 宏貴
▽ 泉北 （市岡・再任用校長） 辻本 利勝 【再任用】
▽ 北野 （泉北） 香月 孝治
▽ 大手前 （夕陽丘・特例任用校長） 宮城 憲博 【特例任用】
▽ 高津 （布施） 村田 知子
▽ 豊中 （渋谷） 佐々木 里佳
■新任
▽ 汎愛 （汎愛・教頭） 三差 千亜紀
▽ 渋谷 （住吉・教頭） 久堀 新吾
▽ 桜塚・准校長 （今宮工科（定）・教頭） 小早川 弘樹
▽ 芥川 （教職員人事課・参事） 坂下 秀一郎
▽ 枚方 （採用） 浅田 充彦 《任期付》
▽ 長尾 （保健体育課・首席指導主事） 杉本 嘉文
▽ 枚方津田 （寝屋川・教頭） 笠原 英樹
▽ 布施・准校長 （人権教育企画課・首席指導主事） 吉村 由佳
▽ みどり清朋 （花園・教頭） 中川 陽介
▽ 長野 （長野・教頭） 熊本 道仁
▽ 福泉 （かわち野・教頭） 志村 貴
▽ 今宮 （採用） 湯峯 郁子 《任期付》
▽ 門真なみはや （大阪教育大学・教授） 瓜生 彩子
▽ 東住吉総合 （成城・教頭） 前川 卓也
▽ 長吉 （高等学校課・主任指導主事） 荒木 夏子
▽ 岬 （高等学校課・主任指導主事） 橋本 公貴
▽ 市岡 （教職員人事課・会計年度任用職員） 徳永 達志 《任期付》
▽ 豊中能勢分校・准校長 （農芸・教頭） 土肥 正毅
▽ 茨木 （教育振興室・副理事） 塩山 清隆
▽ 桃谷・准校長 （成城（定）・教頭） 松本 路代
■退職・解職
▽ 港 浦山 聖
▽ 芥川 神 絵里香
▽ 大冠 重松 良之
▽ 北かわち皐が丘 浦 俊哉
▽ 河南 仲谷 浩
▽ 金剛 大崎 弘司
▽ 東百舌鳥 新村 茂昭
▽ 高石 若林 武志
▽ 日根野 山本 好男
▽ 今宮 中須賀 久尚
▽ 千里青雲 森口 愛太郎
▽ 門真なみはや 柳田 典昭
▽ 今宮工科 阿部 政之
▽ 工芸 角 芳美
▽ 大手前 村田 純子
▽ 高津 寺本 圭一
▽ 豊中能勢分校・准校長 菅原 亮
▽ 茨木 高江洲 良昌
▽ 交野 木場 恒樹 （高等学校課・参事）
▽ 長野 藤原 和美 （大阪教育大学・教授）
▽ 咲くやこの花 綾野 宏一 （教育振興室・副理事）
▽ 岬 岸野 敏昌 （高等学校課・参事）
▽ 中央 江藤 富央 （教職員企画課・参事）
府立高等学校 教頭
■転任
▽ 汎愛 （大阪わかば） 渡辺 創
▽ 東住吉 （堺東） 八倉 良介
▽ 芥川 （平野） 高木 都志彦
▽ 野崎 （八尾翠翔） 末吉 覚
▽ 花園 （平野支援） 長谷川 真哉
▽ 富田林 （美原） 福原 有里
▽ 長野 （門真なみはや） 田嶋 嘉信
▽ 堺上 （佐野） 端村 誠
▽ 門真なみはや （吹田東） 山室 裕
▽ 堺東 （泉陽） 荒木 順子
▽ 貝塚 （豊中） 前田 耕平
▽ 教育センター附属窓明分校 （福井） 山村 宏昌
▽ 都島工業（全） （泉尾工業） 片岡 敏哲
▽ 今宮工科（定） （淀川工科） 向山 友彦
▽ 茨木工科（全） （吹田） 浅尾 義和
▽ 藤井寺工科（全） （堺工科（定）） 上坂 哲弘
▽ 大手前（定） （三国丘（定）） 中村 有希
▽ 高津 （柴島） 髙田 裕介
▽ 豊中 （槻の木） 小川 大樹
■新任
▽ 阿倍野 （高校改革課・指導主事） 松岡 久司
▽ 吹田 （吹田・首席） 小澤 靖典
▽ 吹田東 （保健体育課・指導主事） 田中 太郎
▽ 高槻北 （八尾北・首席） 佐藤 秀敏
▽ 寝屋川 （寝屋川・首席） 水野 剛幸
▽ 山本 （三島・首席） 廣澤 洋二
▽ 八尾 （高等学校課・主任指導主事） 犬飼 義大
▽ 八尾翠翔 （和泉総合・教諭） 中 仁士
▽ 泉陽 （泉陽・首席） 藤林 則孝
▽ 佐野 （佐野・首席） 中田 麻里菜
▽ りんくう翔南 （りんくう翔南・教諭） 松本 厚史
▽ 柴島 （茨木支援・教諭） 内田 清彦
▽ 千里青雲 （箕面・首席） 千葉 由希子
▽ 福井 （福井・首席） 曽根 康介
▽ 東住吉総合 （東住吉総合・首席） 八島 伸行
▽ 淀川清流 （旭・首席） 赤堀 達哉
▽ 成城 （かわち野・首席） 奥 晃治
▽ 成城（定） （教育センター附属・教諭） 西本 裕幸
▽ 箕面東 （箕面東・教諭） 藤井 崇
▽ 西成 （西成・教諭） 立石 成司
▽ 槻の木 （高等学校課・主任指導主事） 今谷 康太
▽ 大阪わかば （大阪わかば・首席） Ｍｉｎｈａｓ 千春
▽ 農芸 （教職員人事課・管理主事） 及川 龍貴
▽ 淀川工科 （淀川工科・首席） 三谷 亮
▽ 西野田工科（定） （西野田工科（定）・教諭） 島内 健
▽ 泉尾工業 （西野田工科・首席） 吉田 充行
▽ 工芸 （工芸・首席） 畑中 秀樹
▽ 東大阪みらい工科 （高等学校課・指導主事） 廣江 綾斗
▽ 堺工科（定） （高等学校課・指導主事） 荒木 達朗
▽ 淀商業 （四條畷・教諭） 筒井 哲也
▽ 住吉 （住吉・首席） 稲木 悠一
▽ 桜和 （高等学校課・指導主事） 緒方 剛
▽ 四條畷 （四條畷・首席） 浦井 剛
▽ 三国丘（定） （高校改革課・指導主事） 坂橋 徹
■退職・解職
▽ 高槻北 伊藤 倫隆
▽ 山本 宮島 京子
▽ 八尾 中村 泰造
▽ 貝塚 中村 壽男
▽ 箕面東 川上 慶次郎
▽ 都島工業 中上 宣章
▽ 西野田工科（定） 朝川 裕之
▽ 工芸 宇都 直人
▽ 茨木工科 梶田 英志
▽ 茨木工科（定） 佐々木 博章
▽ 淀商業 藤中 浩一
▽ 大手前（定） 石野 靖
▽ 高津 島 和広
▽ 四條畷 森 佳之
▽ 東住吉 和田 雄樹 （教職員人事課・管理主事）
▽ 野崎 西田 直樹 （教職員人事課・管理主事）
▽ 富田林 國近 千明 （高等学校課・主任指導主事）
▽ 桜和 福原 泰一 （高等学校課・主任指導主事）
府立特別支援学校 校長
■転任
▽ 大阪北視覚支援 （刀根山支援） 永田 美穂子
▽ 八尾支援 （富田林支援） 向山 和子
▽ 佐野支援 （藤井寺支援） 髙田 清將
▽ 寝屋川支援・准校長 （交野支援・准校長） 篠川 一樹
▽ 思斉支援 （支援教育課・参事） 彌永 美佳
▽ 難波支援 （むらの高等支援） 伊藤 誉里
▽ とりかい高等支援 （吹田支援） 吉田 実
▽ むらの高等支援 （寝屋川支援・准校長） 清水 幸雄
▽ 堺支援 （とりかい高等支援） 福井 浩平
▽ 堺支援・准校長 （枚方支援・准校長） 太田 直哉
▽ 茨木支援 （中津支援） 木下 美香子
▽ 藤井寺支援 （八尾支援・特例任用校長） 古川 綾子 【特例任用】
▽ 交野支援四條畷校・准校長 （西浦支援・准校長） 鈴木 亮彦
▽ 中津支援 （高等学校課・首席指導主事・併任子どもライフサポートセンター） 髙河原 健
▽ 東住吉支援 （東住吉支援・准校長） 橋本 真希
▽ 刀根山支援 （東淀川支援） 奥井 光司
新任
▽ 富田林支援 （支援教育課・首席指導主事） 黒田 誠
▽ 豊中支援・准校長 （高槻支援・教頭） 矢田 秀人
▽ 守口支援 （大阪北視覚支援・教頭） 佐藤 賢太
▽ 吹田支援 （生野支援・教頭） 水川 久美子
▽ 泉北高等支援 （教職員人事課・管理主事） 岸田 明子
▽ 枚方支援・准校長 （枚方支援・教頭） 豊島 秀多
▽ 西浦支援・准校長 （西成・教頭） 石川 紀子
▽ 東淀川支援 （大阪南視覚支援・教頭） 古瀬 暢達
▽ 西淀川支援 （寝屋川支援・教頭） 日置 節子
▽ 東住吉支援・准校長 （東住吉支援（知的）・教頭） 榮 仁寛
退職・解職
▽ 豊中支援・准校長 森本 裕
▽ 守口支援 青木 康子
▽ 思斉支援 井上 昌二
▽ 難波支援 室田 澄江
▽ 堺支援 藤井 雅乗
▽ 茨木支援 大峠 貴弘
▽ 西淀川支援 貴志 英彦
▽ 東住吉支援 西浦 由夏
▽ 佐野支援 白井 公仁 （高等学校課・首席指導主事・併任子どもライフサポートセンター）
▽ 泉北高等支援 阪本 友輝 （支援教育課・参事）
府立特別支援学校 教頭
■転任
▽ 大阪北視覚支援 （茨木支援） 岸尾 忍
▽ 豊中支援 （刀根山支援） 笠岡 一行
▽ 寝屋川支援 （吹田支援） 富永 正江
▽ 和泉支援 （総務企画課・社会教育主事補） 松橋 秀之
▽ 吹田支援 （東住吉支援） 植野 耕司
▽ 泉南支援 （大正白稜） 槿原 秀一
▽ 枚方支援 （和泉支援） 橋本 修司
▽ 難波支援 （教育センター・主任指導主事） 後藤 陽子
▽ 堺支援（大手前分校） （泉南支援） 吉田 雅美
▽ 岸和田支援 （富田林支援） 木曽 幸葉
▽ 東住吉支援 （茨木支援） 木粼 俊介
▽ 東住吉支援（知的） （羽曳野支援・特例任用教頭） 岩田 博昭 【特例任用】
▽ 羽曳野支援 （岸和田支援） 丸田 公司
■新任
▽ 大阪南視覚支援 （富田林支援・首席） 池田 修三
▽ 高槻支援 （高槻支援・首席） 東郷 紀子
▽ 八尾支援 （寝屋川支援・首席） 西橋 聖次
▽ 富田林支援 （すながわ高等支援・教諭） 森 久美子
▽ 生野支援 （支援教育課・主任指導主事） 森田 周作
▽ 住之江支援 （住之江支援・教諭） 白石 尚也
▽ 出来島支援 （出来島支援・首席） 上戸 伸恵
▽ 茨木支援 （茨木支援・首席） 平水 亜由美
▽ 茨木支援 （思斉支援・教諭） 小寺 麻衣子
▽ 藤井寺支援 （藤井寺支援・教諭） 岡山 修和
▽ 交野支援 （教育センター・指導主事） 中務 伸治
▽ 光陽支援 （光陽支援・教諭） 曾川 康代
▽ 平野支援 （平野支援・首席） 井本 勇気
▽ 東住吉支援（知的） （東住吉支援（知的）・首席） 蔵本 真澄
▽ 刀根山支援 （刀根山支援・首席） 船木 雄太郎
■退職・解職
▽ 豊中支援 大根 智大
▽ 住之江支援 岩井 宏氏
▽ 藤井寺支援 縄田 登紀子
▽ 光陽支援 藤原 博之
▽ 八尾支援 真田 希 （教育センター・主任指導主事）
▽ 難波支援 麻生川 理詠 （教育センター・主任指導主事）
▽ 出来島支援 樋口 公敬 （教職員人事課・管理主事）