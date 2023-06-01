日本はウェンブリーでイングランドと対戦している。（C）Getty Images

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　森保一監督が率いる日本代表は、現地３月31日にイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦している。

　この一戦のチケットは完売。９万人収容の“聖地”で完全アウェーの中での戦い。最高の雰囲気に、ネット上では「９万人のアウェーたまらん」「ウェンブリーでの大アウェーは痺れるよね」「ウェンブリーの雰囲気こっわい」「公式戦さながらの緊張感あるな」「完全アウェーかと思ったけど日本の応援もすごいな」といった声があがっている。
 
　日本は23分に三笘薫のゴールで先制。幸先の良いスタートを切った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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