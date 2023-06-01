「ウェンブリーの雰囲気こっわい」「９万人のアウェーたまらん」森保Jはイングランドと敵地で対戦。“聖地”の雰囲気にファン注目「日本の応援もすごいな」
森保一監督が率いる日本代表は、現地３月31日にイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦している。
この一戦のチケットは完売。９万人収容の“聖地”で完全アウェーの中での戦い。最高の雰囲気に、ネット上では「９万人のアウェーたまらん」「ウェンブリーでの大アウェーは痺れるよね」「ウェンブリーの雰囲気こっわい」「公式戦さながらの緊張感あるな」「完全アウェーかと思ったけど日本の応援もすごいな」といった声があがっている。
日本は23分に三笘薫のゴールで先制。幸先の良いスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
この一戦のチケットは完売。９万人収容の“聖地”で完全アウェーの中での戦い。最高の雰囲気に、ネット上では「９万人のアウェーたまらん」「ウェンブリーでの大アウェーは痺れるよね」「ウェンブリーの雰囲気こっわい」「公式戦さながらの緊張感あるな」「完全アウェーかと思ったけど日本の応援もすごいな」といった声があがっている。
日本は23分に三笘薫のゴールで先制。幸先の良いスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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