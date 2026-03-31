女子プロレス「スターダム」の天咲光由（２３）の勢いが止まらない。

３１日の後楽園ホール大会で天咲は同じ「ネオジェネシス」のＡＺＭ、スターライト・キッド、星来芽衣、そして「ＳＴＡＲＳ」の羽南、ビー・プレストリーと組み、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷沙弥＆小波＆刀羅ナツコ＆琉悪夏＆吏南＆フキゲンです★と対戦。

１月の後楽園大会でＡＺＭとのタッグでゴッデス王座を保持する刀羅＆琉悪夏に敗れたばかりだが、今月１５日の横浜武道館大会ではＡＺＭがタッグマッチで刀羅から直接３カウントを奪い、天咲とのタッグで同王座に再び挑戦することを示唆していた。この日の試合では同王座への挑戦を狙う天咲とＡＺＭが闘志をむき出しに。

ヘイトから猛攻を浴びせられた天咲だったが、刀羅のレッドミストを琉悪夏に誤爆させることに成功すると一気に流れをつかんだ。最後は得意の天橋立で琉悪夏を丸め込み３カウントを奪った。

試合後、マイクを持った天咲は「現ゴッデス・オブ・スターダムチャンピンから３カウント取ったぞ！」と絶叫。ＡＺＭも「前回は実績がないとか言われたけど挑戦資格、あるでしょ？」と改めて挑戦を表明した。

すると刀羅から「待ってたよ。このベルトかけて戦ってきて、もう１回戦いたいと思ったのはお前らだけだよ」と受諾され４月２６日の横浜アリーナ大会での王座戦が決定的になった。