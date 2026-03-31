LE SSERAFIM、デビュー前を回想 SAKURA「練習初日にKAZUHAは泣いた」
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第6話が、31日にABEMAで配信された。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
第6話では、3次審査に合格したHIORI、AYANA、SAKURA（咲来）、AOIがアメリカ・ロサンゼルスに上陸。豪華宿泊施設で共同生活を始めるが、初日にHIORIが発熱してしまう。その後、EMILY、LEXIE、SAMARAの3人と初対面を果たすことに。ファイナルミッションとして「最終審査までの1ヶ月間で2曲の英語曲をマスターすること」が課せられ、最終審査のオリジナル課題曲「PARTY b4 the PARTY」「WE RIDE」が発表された。
さらに、アメリカで候補生を指導する世界トップクラスのコーチ陣も到着。ブリトニー・スピアーズ、ビヨンセのダンサーでダンスコーチのニッキー・パラモは「皆さんの3次審査の動画を見て驚いた、悪い意味でね。全然良くなかった」「今持っている力を出し切って、その10倍の力を見せて」と辛辣なコメントを放った。また、ジャスティン・ビーバーやアリアナ・グランデのダンサーでダンスコーチを務めるマーサ・イシハラも「日本でやってきたと思うけど、アメリカに来るってことで自分の中でメンタルをスイッチしなきゃいけない。気持ちで負けたらうまくいかない、楽しんでください」と語った。
スタジオでは、SAKURA（LE SSERAFIM）が「練習初日にKAZUHAは（言葉が通じなくて）泣いた」と振り返り、「言葉でもどかしさを感じる部分はあると思う」とコメント。KAZUHA（LE SSERAFIM）も「萎縮せずに頑張ってほしい」とエールを送った。
さらに、MOKA（ILLIT）は、「デビュー前に初めて韓国へ来たときは全然しゃべれなくて。IROHAちゃんは小さい頃から（韓国に）いたから、まわりの日本人も韓国語がうまくて。プレッシャーを感じたし、置いていかれると思った」と当時を振り返りつつ、「でもやるしかない、やらないと誰ともしゃべれない」と世界で活動するうえでの実体験を語った。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
さらに、アメリカで候補生を指導する世界トップクラスのコーチ陣も到着。ブリトニー・スピアーズ、ビヨンセのダンサーでダンスコーチのニッキー・パラモは「皆さんの3次審査の動画を見て驚いた、悪い意味でね。全然良くなかった」「今持っている力を出し切って、その10倍の力を見せて」と辛辣なコメントを放った。また、ジャスティン・ビーバーやアリアナ・グランデのダンサーでダンスコーチを務めるマーサ・イシハラも「日本でやってきたと思うけど、アメリカに来るってことで自分の中でメンタルをスイッチしなきゃいけない。気持ちで負けたらうまくいかない、楽しんでください」と語った。
スタジオでは、SAKURA（LE SSERAFIM）が「練習初日にKAZUHAは（言葉が通じなくて）泣いた」と振り返り、「言葉でもどかしさを感じる部分はあると思う」とコメント。KAZUHA（LE SSERAFIM）も「萎縮せずに頑張ってほしい」とエールを送った。
さらに、MOKA（ILLIT）は、「デビュー前に初めて韓国へ来たときは全然しゃべれなくて。IROHAちゃんは小さい頃から（韓国に）いたから、まわりの日本人も韓国語がうまくて。プレッシャーを感じたし、置いていかれると思った」と当時を振り返りつつ、「でもやるしかない、やらないと誰ともしゃべれない」と世界で活動するうえでの実体験を語った。