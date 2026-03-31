◇パ・リーグ 日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日 エスコンF）

日本ハムの細野晴希投手がロッテ戦で史上91人目（通算103度目）のノーヒットノーランを達成した。

細野といえば、23年のドラフト会議当日の取材が忘れられない。

母校・東洋大の会見場。細野はドラフト会議に合わせて午後4時30分からスタンバイ。しかし他校のライバルがどんどん1位指名されるのに対し、自身の名前はなかなか呼ばれなかった。

記者も会見場にいた。そして、細野の表情をずっと見ていた。

当時、東都大学野球リーグには屈指の好投手が顔を揃え、「東都セブン」の異名で呼ばれた。そして、ドラフト会議では全員は1位指名された。

草加勝（亜大）中日1位

下村海翔（青学大）阪神1位

武内夏暉（国学院大）西武1位

常広羽也斗（青学大）広島1位

西舘昂汰（専大）ヤクルト1位

西舘勇陽（中大）巨人1位

細野は日本ハムから1位指名された。しかし、名前を呼ばれたのは「東都セブン」の中で一番最後。日本ハムとロッテが「外れの外れ」で1位指名し、抽選で日本ハムが交渉権を獲得した。

ドラフト会議が進み、中継を見守りながら細野は何度か天井を見つめたりしていた。悔しさも募っただろう。事実、指名後のコメントは「ライバルの名前が先に呼ばれて悔しかった」と言葉を絞り出した。

しかし、プロの世界に入ってしまえば指名の順位や順番など、一切関係ない。頼れるのは己の実力のみ。

細野は「悔しい気持ちが成長につながる。この気持ちを忘れないように」と言った。そして偉業を達成。こうした生き様を見られるから、プロ野球の大きな魅力の一つだと思う。