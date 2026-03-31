日本初トラムサウナ搭載の都市型スパが大井町駅直結に3月28日オープン！サウナメッツァ大井町トラックス

記事ポイント 2026年3月28日、大井町駅直結の「OIMACHI TRACKS」に都市型リカバリースパがオープン日本初の「トラムサウナ」や希少なケロ材を使用した上質なサウナ空間を完備温温・温冷・冷冷の3つの交代浴やワークスペースで多彩なリカバリー体験を提供 2026年3月28日、大井町駅直結の「OIMACHI TRACKS」に都市型リカバリースパがオープン日本初の「トラムサウナ」や希少なケロ材を使用した上質なサウナ空間を完備温温・温冷・冷冷の3つの交代浴やワークスペースで多彩なリカバリー体験を提供

オークランド観光開発が手がける都市型リカバリースパ「サウナメッツァ大井町トラックス」が、2026年3月28日に大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」にオープンしました。

日本初となる「トラムサウナ」をはじめ、希少なケロ材やウェスタンレッドシダーを贅沢に使った上質なサウナ空間を備えています。

温温・温冷・冷冷の3つの交代浴に加え、Wi-Fi・電源完備のワークスペースやクラフトサワーが楽しめるカフェラウンジなど、サウナを軸にした多彩なリカバリー体験が魅力です。

オークランド観光開発「サウナメッツァ大井町トラックス」

店舗名：サウナメッツァ大井町トラックスオープン日：2026年3月28日（土）11:00所在地：OIMACHI TRACKS HOTEL & RESIDENCE TOWER 4階アクセス：大井町駅直結営業時間：朝6:00〜翌深夜2:00（最終入館1:00）休館日：不定休

「サウナメッツァ大井町トラックス」は、スーパー銭湯発祥の「竜泉寺の湯」やサウナシュラン受賞の「スパメッツァ」を展開するオークランド観光開発による、都市型ウェルネススパです。

サウナ・スパを中心に、休息・仕事・セルフケアの時間を組み合わせながら心身のコンディションを整える”都市のリカバリーステーション”として、サウナの新たな価値を提案しています。

通勤前後や仕事帰り、外出の合間にも気軽に立ち寄れる駅直結の立地が特徴となっています。

日本初「トラムサウナ」

大井町駅の車両基地に隣接する立地から着想を得た、日本初の体験型サウナです。

木製トラム（路面電車）の車内を再現した空間で、座席のボタンを押すと蒸気が立ち上がり、車両がゆっくりと走り出すような演出が始まります。

内装すべてに「生命の木」とも呼ばれるウェスタンレッドシダーを使用しており、熱を帯びることで解き放たれるスパイシーな芳香が深いリフレッシュへと導きます。

プロサウナー兼サウナビルダー「ととのえ親方」こと松尾大氏がプロデュースし、サウナクリエイティブ集団TTNEが監修を手がけています。

ウォーリュ・ケロサウナ

「木の宝石」と称される希少材ケロを、座面から壁面まで贅沢に使用したメディテーション・サウナです。

ケロは樹齢200年のパインがさらに100年の時を経て磨かれた「幻の木材」として知られています。

独自構造「ウォーリュ」により、壁面を伝う水がケロに触れるたび芳醇な木の香りが空間全体に広がります。

柔らかな輻射熱に包まれながら、森の静寂を感じるような環境で心身を深くリカバリーへと導く空間です。

Woven Sauna（女性サウナ）

「Woven（編む）」の名を冠し、植物の生命力と温もりが調和する女性専用サウナです。

天井から吊るされた網かごやフラスコには厳選されたハーブや薬草があしらわれ、立ちのぼる蒸気がその香りをすくい上げて空間全体へやさしく広がっていきます。

内装にはウェスタンレッドシダーを贅沢に使用しており、甘く落ち着いた木の香りと薬草のみずみずしさが重なり合い、日々の緊張でこわばった心身をほぐしてくれます。

3つの交代浴

サウナメッツァでは、温度の異なる湯船や水風呂を組み合わせた「3つの交代浴」を提案しています。

「温温交代浴」は湯温の異なるお風呂を行き来し、やさしくリラックスできる入浴スタイルです。

「温冷交代浴」は熱湯と水風呂を交互に利用し、温度差による刺激と爽快感を楽しめます。

男性浴室限定の「冷冷交代浴」では、温度の異なる2種類の水風呂を連続して利用することで、独特の爽快感を味わえます。

浴室の湯舟やカランには肌あたりのやさしい軟水を使用しており、パーソナル湯舟「美泡の壺」やミクロの泡が全身を包む「泡の湯」なども備えています。

水風呂は男性浴室に10℃未満のシングル水風呂を含む2種類、女性浴室に1種類を用意しています。

ととのいスペースにはオリジナルチェア「スーパーととのいチェア」が設置されており、サウナ後の余韻をゆったりと楽しめます。

WORK & REST

サウナ後のクリアな思考を活かし、そのまま仕事へ移行できるワークスペースです。

壁面には自動車の防音技術を応用した吸音シート「のどかな葉」を採用し、周囲の音を気にせず集中できる環境を整えています。

Free Wi-Fiと電源を備えた個人ワークスペースが11席用意されており、休息とワークをシームレスにつなげられます。

コワーキングエリアにはTENTIALのコンディショニングアイテム「BAKUNE Blanket」も設置されています。

カフェ＆ラウンジ「WELL + CRAFT」

系列施設「スパメッツァ」で人気のサ飯メニューに加え、食のクリエイティブユニットenwonderとコラボレーションしたオリジナルクラフトサワー「OYTO（オイト）」を提供しています。

「OYTO」は高知県産生姜に奄美大島の野草「くび木」とスパイスを合わせた、”追いととのい”がテーマのジンジャー焼酎サワーです。

多彩なドリンクとフードを通じて、サウナ後の余韻をゆったりと楽しめる空間となっています。

館内アイテム・パートナーシップ

オリジナル館内着にはTENTIALとコラボした「MIGARU Tech Sweat Poncho」を導入しており、軽量でストレッチ性のあるダンボールニット素材による快適な着心地が特長です。

男女浴室のシャワーヘッドやパウダールームのヘアドライヤーには、美容ブランドReFaの最新モデルを採用しています。

スタッフユニフォームはBEAMS DIRECTORS BANKに所属するシニアクリエイティブディレクター南馬越一義氏の監修によるデザインです。

エントランスと飲食エリアには、ミューラルアーティストOVER ALLsによる”癒しの循環”をテーマにした壁画アートが展開されています。

日本初のトラムサウナをはじめ、希少なケロ材やウェスタンレッドシダーを使った本格的なサウナ空間が魅力です。

温温・温冷・冷冷の3つの交代浴で、自分に合ったリカバリースタイルを見つけられます。

大井町駅直結という抜群のアクセスにより、仕事帰りや外出の合間にも気軽に立ち寄れる都市型スパとなっています。

サウナメッツァ大井町トラックスの紹介でした。

よくある質問

Q. サウナメッツァ大井町トラックスの営業時間は？

A. 朝6:00から翌深夜2:00まで営業しています（最終入館は1:00です）。

Q. サウナメッツァ大井町トラックスにはどのようなサウナがありますか？

A. 日本初の体験型サウナ「トラムサウナ」、希少なケロ材を使用した「ウォーリュ・ケロサウナ」、ハーブや薬草の香りに包まれる女性専用の「Woven Sauna」の3種類を備えています。

Q. サウナ以外にはどのような施設がありますか？

A. 温温・温冷・冷冷の3つの交代浴が楽しめる温浴エリア、Wi-Fi・電源完備のワークスペース「WORK & REST」、サ飯やクラフトサワーを提供するカフェ＆ラウンジ「WELL + CRAFT」があります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本初トラムサウナ搭載の都市型スパが大井町駅直結に3月28日オープン！サウナメッツァ大井町トラックス appeared first on Dtimes.