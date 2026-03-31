「倒されたかったのか？笑」上田竜也、“寺西拓人の倒し方”を公開！ 「成人男性を軽そうに抱えてる」
元KAT-TUNの上田竜也さんは3月30日、自身のInstagramを更新。“寺西拓人の倒し方”を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】上田竜也の“寺西拓人の倒し方”
ファンからは「最高すぎる絡み」「当たり前に成人男性を軽そうに抱えてるのすごい笑」「上田くんなら瞬殺でしょう」「なんで寺西くんずっと嬉しそうなのwww」「倒されたかったのか？笑」「倒し方シリーズ好きすぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】上田竜也の“寺西拓人の倒し方”
「なんで寺西くんずっと嬉しそうなのwww」上田さんは「寺西拓人の倒し方」とつづり、timeleszの寺西拓人さんと撮影した8枚の写真を投稿。「笑顔で手を広げて抱きつきにいきおびき寄せます」「手を広げ近寄ってきた所をガラ空きのボディにまずは1発ご挨拶」「悶え苦しんでる所にトドメの顔面膝蹴り」「菊池風磨と同じチームなのでせっかくなら仲良く同じトイレに流してあげましょう」と解説しつつ、実際に倒す様子を載せています。寺西さんは倒されながらも、なぜか終始笑顔です。
「大橋和也の倒し方」も公開25日の投稿では「大橋和也の倒し方」も公開した上田さん。ファンからは「久しぶりの倒し方シリーズ！」「躍動感がすごいです」「ドラマ化しないかな」といった反響が寄せられ、こちらも好評を博しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)