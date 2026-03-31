12星座別！ 2026年9月までのラッキーカラーと幸せのヒント【おひつじ座〜うお座】
2026年4月から9月までの半年は、これまでの常識が通用しない場面が増えます。過去の正解を捨てて、直感に従うのが正解。開運のキーワードは、直感、スピード感、自己主張、デジタル・リテラシーなど。12星座別のラッキーカラーを取り入れて、幸運の波に乗りましょう。
今回は、2026年4月から2026年9月までのラッキーカラーを、おひつじ座からうお座までの12星座別にご紹介します。
ラッキーカラーは「インディゴブルー」。おひつじ座本来の熱さを適度にクールダウンさせ、冷静な判断力と大人の品格を与えてくれるでしょう。また、「シャイニーシルバー」をアクセサリーやガジェットに取り入れると、新しいアイデアが湧きやすくなります。
この時期のおうし座は、精神的な安らぎと新しく芽生える才能を育む色がパワーをくれます。ラッキーカラーは「モスグリーン」。心を落ち着かせ、本来の粘り強さを引き出してくれます。直感やインスピレーションをクリアにしたいときは、「パールホワイト」を小物やネイルに取り入れてみましょう。
ラッキーカラーは「エレクトリックブルー」。電撃のようなさえたブルーは、直感力を高め、古い自分を脱ぎ捨てる勇気を与えてくれます。コミュニケーションを活性化させたいときは、「シトリンイエロー」がおすすめ。有益な情報を引き寄せます。
この時期のかに座は、内側の優しさを守りつつ、外に向かって輝きを放つ色がパワーをくれます。ラッキーカラーは「クリーミーホワイト」。幸運期に入ったあなたのオーラを優しく包み込み、周囲に安心感と信頼を与えます。「シャンパンゴールド」を取り入れると、主役としての輝きをサポートしてくれます。
この時期のしし座は、本来の太陽のような輝きに「洗練された知性」をプラスする色が吉。ラッキーカラーは「サンセットオレンジ」。周囲をひきつけるカリスマ性と、大人の余裕を与えてくれます。新しいアイデアを柔軟に取り入れたいときは、爽やかな「ミントグリーン」がおすすめです。
ラッキーカラーは「シルバーグレー」。冷静な判断力を保ち、周囲にデキる人という洗練された印象を与えます。対人関係での緊張を和らげたいときは「ラベンダーパープル」がおすすめ。プロフェッショナルな品格と、変化を恐れない柔軟性を引き出す色が吉です。
この時期のてんびん座は、知的な軽やかさと、自分を律するための落ち着きを合わせ持つ色が吉。ラッキーカラーは「スカイブルー」。コミュニケーション能力をクリアにし、新しい世界への一歩を軽やかにします。理想に浮き足立ちそうなときは、「テラコッタ」を取り入れると運気が安定します。
ラッキーカラーは「ボルドー」。あなたの言葉に重みを与え、周囲を納得させるパワーを授けます。考え込みすぎるときは「レモンイエロー」がおすすめ。パッと目の前を明るくするような直感をもたらします。
ラッキーカラーは「サフランイエロー」。あなたの楽観性を保ちつつ、物事を最後までやり遂げる根気を与えてくれます。対人関係でギクシャクしたときは「クリアスカイ」を取り入れると、風を通すように爽やかな視点をもたらしてくれるでしょう。
この時期のやぎ座は、持ち前の堅実さに軽やかな知性と癒やしを加える色が吉。ラッキーカラーは「フォレストグリーン」。日々の忙しさの中でも自分を見失わず、心身の健康を維持するパワーをくれます。ガジェットや仕事道具に「ネオンシルバー」を取り入れると、斬新なアイデアを引き寄せます。
ラッキーカラーは「ターコイズ」。クリエイティブな直感を研ぎ澄まし、あなたの個性を輝かせます。自信が欲しいときは「リッチゴールド」がおすすめ。未来的な感性と、それを形にするための芯の強さをサポートする色が吉です。
ラッキーカラーは「コーラルピンク」。内面的な変化に寄り添い、周囲とのコミュニケーションを円滑にしてくれます。休息の質を高めたいときは、寝具やパジャマに「ミッドナイトブルー」を取り入れましょう。深い内省をもたらし、新しい基盤をしっかり固める色が吉です。
2026年4月以降、AI技術のさらなる浸透、働き方のさらなる多様化など、軽やかで知的な変化が加速します。夏以降はいったんスローダウンしますが、これは新しい時代になじむための微調整の時期。焦らずに、ここまでの変化を自分の血肉にすることが大切です。ラッキーカラーは、あなたの夢を形にする行動をサポートしてくれるでしょう。
■参考文献
『占星術完全ガイド ――古典的技法から現代的解釈まで』著：ケヴィン・バーク／翻訳：伊泉 龍一 フォーテュナ刊 2015年 他
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
今回は、2026年4月から2026年9月までのラッキーカラーを、おひつじ座からうお座までの12星座別にご紹介します。
おひつじ座：インディゴブルー＆シャイニーシルバーこれまで「なんとなくこうなればいいな」と夢想していたことが、現実的な責任を伴って一気に動き出す、非常にエネルギッシュな時期です。この時期のおひつじ座は、情熱と現実性のバランスが鍵となります。
ラッキーカラーは「インディゴブルー」。おひつじ座本来の熱さを適度にクールダウンさせ、冷静な判断力と大人の品格を与えてくれるでしょう。また、「シャイニーシルバー」をアクセサリーやガジェットに取り入れると、新しいアイデアが湧きやすくなります。
おうし座：モスグリーン＆パールホワイト2018年頃から続いていた「自分を無理にでも変えなければならない」という嵐のようなプレッシャーがスッと収まり、心地よい安定感が戻ってきます。5月以降、お金の稼ぎ方にクリエイティブな変化が起きる予感。
この時期のおうし座は、精神的な安らぎと新しく芽生える才能を育む色がパワーをくれます。ラッキーカラーは「モスグリーン」。心を落ち着かせ、本来の粘り強さを引き出してくれます。直感やインスピレーションをクリアにしたいときは、「パールホワイト」を小物やネイルに取り入れてみましょう。
ふたご座：エレクトリックブルー＆シトリンイエロー12年に一度の幸運期と7年に一度の変革期が同時にやってくる、人生のターニングポイント。これまでの自分という枠を軽々と飛び越えていくような、刺激的でスピーディーな半年間になるでしょう。
ラッキーカラーは「エレクトリックブルー」。電撃のようなさえたブルーは、直感力を高め、古い自分を脱ぎ捨てる勇気を与えてくれます。コミュニケーションを活性化させたいときは、「シトリンイエロー」がおすすめ。有益な情報を引き寄せます。
かに座：クリーミーホワイト＆シャンパンゴールド目に見えない準備期間から表舞台へのステップアップへと移り変わる、非常にドラマチックな半年間となります。6月頃から、自分らしく生きることに追い風が吹き、あなたの魅力がストレートに伝わります。
この時期のかに座は、内側の優しさを守りつつ、外に向かって輝きを放つ色がパワーをくれます。ラッキーカラーは「クリーミーホワイト」。幸運期に入ったあなたのオーラを優しく包み込み、周囲に安心感と信頼を与えます。「シャンパンゴールド」を取り入れると、主役としての輝きをサポートしてくれます。
しし座：サンセットオレンジ＆ミントグリーン個人の楽しみから、社会的なネットワークや未来のビジョンへと意識が大きく広がる時期。古いこだわりを捨てて、新しいコミュニティーに飛び込む勇気が幸運を呼び込みます。
この時期のしし座は、本来の太陽のような輝きに「洗練された知性」をプラスする色が吉。ラッキーカラーは「サンセットオレンジ」。周囲をひきつけるカリスマ性と、大人の余裕を与えてくれます。新しいアイデアを柔軟に取り入れたいときは、爽やかな「ミントグリーン」がおすすめです。
おとめ座：シルバーグレー＆ラベンダーパープルキャリアの頂点と人間関係の深まりが同時に押し寄せる、非常に密度の濃い半年間となります。これまでコツコツと積み上げてきた努力が、目に見える肩書きや成果として社会的に認められる、大きな収穫期を迎えるでしょう。
ラッキーカラーは「シルバーグレー」。冷静な判断力を保ち、周囲にデキる人という洗練された印象を与えます。対人関係での緊張を和らげたいときは「ラベンダーパープル」がおすすめ。プロフェッショナルな品格と、変化を恐れない柔軟性を引き出す色が吉です。
てんびん座：スカイブルー＆テラコッタこれまで「周囲の期待に応えなくては」と自分を抑えていた感覚から解放され、もっと高い理想へと羽を広げたくなる開放的な運気がやってきます。9月に入ると、精神的に成長した自分を実感できるでしょう。
この時期のてんびん座は、知的な軽やかさと、自分を律するための落ち着きを合わせ持つ色が吉。ラッキーカラーは「スカイブルー」。コミュニケーション能力をクリアにし、新しい世界への一歩を軽やかにします。理想に浮き足立ちそうなときは、「テラコッタ」を取り入れると運気が安定します。
さそり座：ボルドー＆レモンイエローこれまで自分1人で踏ん張ってきた力が、誰かとの深い結びつきや目に見えない大きな流れによって増幅されていく時期です。深い変容と受け継ぐ力がテーマとなる、非常に濃密な半年間となるでしょう。
ラッキーカラーは「ボルドー」。あなたの言葉に重みを与え、周囲を納得させるパワーを授けます。考え込みすぎるときは「レモンイエロー」がおすすめ。パッと目の前を明るくするような直感をもたらします。
いて座：サフランイエロー＆クリアスカイこの時期は「誰とどこでどんな未来を描くか」という問いに対して、非常にダイナミックな変化とそれに見合う覚悟が求められることになります。居場所の再構築がテーマとなる非常に重要な時期です。
ラッキーカラーは「サフランイエロー」。あなたの楽観性を保ちつつ、物事を最後までやり遂げる根気を与えてくれます。対人関係でギクシャクしたときは「クリアスカイ」を取り入れると、風を通すように爽やかな視点をもたらしてくれるでしょう。
やぎ座：フォレストグリーン＆ネオンシルバーこれまで努力と根性で乗り越えてきた物事に対して、もっと効率的でもっと自分を自由に解放するような新しいやり方を取り入れる時期。ライフスタイルの革命とコミュニケーションの深化がテーマとなります。
この時期のやぎ座は、持ち前の堅実さに軽やかな知性と癒やしを加える色が吉。ラッキーカラーは「フォレストグリーン」。日々の忙しさの中でも自分を見失わず、心身の健康を維持するパワーをくれます。ガジェットや仕事道具に「ネオンシルバー」を取り入れると、斬新なアイデアを引き寄せます。
みずがめ座：ターコイズ＆リッチゴールドこれまでの数年間感じていた足止め感が消え、あなたの個性が一気に世の中に解き放たれることになります。自己表現の爆発と価値観の再構築がテーマとなる、非常に華やかでパワフルな半年間となるでしょう。
ラッキーカラーは「ターコイズ」。クリエイティブな直感を研ぎ澄まし、あなたの個性を輝かせます。自信が欲しいときは「リッチゴールド」がおすすめ。未来的な感性と、それを形にするための芯の強さをサポートする色が吉です。
うお座：コーラルピンク＆ミッドナイトブルーこれまで数年間感じていた重圧や霧の中にいるような感覚が少しずつ晴れ、視界がクリアになっていくのを感じるはず。内面の大きな浄化と人生の基盤の刷新がテーマとなる、非常に重要な節目を迎えます。
ラッキーカラーは「コーラルピンク」。内面的な変化に寄り添い、周囲とのコミュニケーションを円滑にしてくれます。休息の質を高めたいときは、寝具やパジャマに「ミッドナイトブルー」を取り入れましょう。深い内省をもたらし、新しい基盤をしっかり固める色が吉です。
2026年4月以降、AI技術のさらなる浸透、働き方のさらなる多様化など、軽やかで知的な変化が加速します。夏以降はいったんスローダウンしますが、これは新しい時代になじむための微調整の時期。焦らずに、ここまでの変化を自分の血肉にすることが大切です。ラッキーカラーは、あなたの夢を形にする行動をサポートしてくれるでしょう。
■参考文献
『占星術完全ガイド ――古典的技法から現代的解釈まで』著：ケヴィン・バーク／翻訳：伊泉 龍一 フォーテュナ刊 2015年 他
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)