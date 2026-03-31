「生活費が欲しければ土下座しろ！」双子育児をワンオペでこなす妻にモラハラ夫が迫る。その背景にあったのは…【著者インタビュー】
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夫に対する不満や怒りをSNSに匿名で投稿する妻たちがいる。社会的に話題となった「#旦那デスノート」。そのハッシュタグに着想を得たのが、「#夫デスブック」という投稿をしながら、夫が消えることを願う妻の物語『夫の死を願ったらダメですか？』（草餅よもぎ：原案、まきりえこ：作画/KADOKAWA）だ。
夫や義母のモラハラに苦しむ妻・梨央はSNSに投稿される「#夫デスブック」に共感。そこには多くの妻たちの夫への不満や、やり場のない怒りがぶつけられていた。夫の不倫が発覚したことをきっかけに梨央も投稿するようになり、似た境遇の人々との交流が始まる。しかしある日、現実で一線を越えようとする夫デスブック友だちが現れて……。
――夫・亮の浮気が判明し、主人公・梨央は強い怒りを覚えます。梨央は「生活費をあげてほしい」と亮にお願いをしても「やりくりが下手なだけだ」と罵倒され、あげく「生活費が欲しければ土下座しろ」と言われて生活していたのですが、亮は浮気相手にお金を使っていました。パートナーがモラハラ気質である場合、浮気する確率は高いと思いますか？
草餅よもぎさん（以下、草餅）：うーん、どうなんでしょう（笑）。私の元夫は浮気しませんでしたが、“浮気をサレた”サレ妻さんのSNSを見ていると夫がモラハラ気質な人が多いような気がします。もちろん浮気しないモラハラ夫もいるので、個人の問題ではあると思いますが。
――主人公は覚悟を決めて夫の浮気を暴こうとします。証拠集めのために奔走するわけですが、その時にタブレットでメッセージアプリにログインするなどの方法はどうやって考えましたか？
草餅：私自身、一時期色々なデバイスでメッセージアプリにログインしていたんです。その時「これって誰でも見れるじゃん！」と思いログアウトしたことがあって。そんな実体験から思いつきました。
――本作のケースは社内不倫ですが、社内不倫にした理由はありますか？
草餅：社内不倫はリスクが高いですが、2人が一緒にいること自体は不自然ではないので、周囲からも妻からも怪しまれにくそうだと思って決めました。個人的に、不倫エピソードの一番の山場はバレた後だと思っていて。“どうやって制裁を与えるか”を考えるのはとても楽しかったです。
取材・文＝原智香