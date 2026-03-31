「大丈夫？」電車の連結部分でうずくまっていたら、声をかけてきた人。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

初めて会う私に、その後もずっと付き添ってくれて......。

岡山県在住の40代女性・Tさんの思い出。

＜Tさんからのおたより＞

今から22年前。短大生だった私は、連休に帰省するため、特急に乗っていました。

連休だったこともあり自由席は満席で、連結部分で立っていました。

田舎を走る特急だったのでカーブやトンネルが多く、気分が悪くなり、うずくまってしまいました。

美容関係のお店を見つけると「あのお店かな？」

すると、20代後半位のお姉さんに「大丈夫？」と話しかけられました。

大阪から嫁いできて、その日は仕事で大阪に行った帰りだったそう。お姉さんは降りるまでの1時間、住んでいる街や働いているお店のことなどをずっと私のそばで話してくれて、気分を紛らわせ続けてくれました。

降りる前に自由席を見に行ってくれて、「あの席が空いたから、早く座っておいで。学校がんばってね！」と、降りていかれました。

昔々、特急「スーパーはくと」で、うずくまる私に声をかけてくれたお姉さん。お姉さんのおかげで、あの後無事に帰ることができました。

時を経て、私はお姉さんの住む街の近くに嫁いで来ました。

今でも、あなたの街に行くときは、美容関係のお店を見つけると「あのお店かな？」といつも思い出します。

あの頃の私に、優しい気持ちをありがとうございました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）