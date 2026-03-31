【「ディシディア デュエルム FF」オニオンナイト、イロハ】 3月31日 配信

スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ボス討伐型チームバトル「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）」において、新キャラクター「オニオンナイト」および「イロハ」を本日3月31日に実装した。

新レギュラーキャラクターとして「ファイナルファンタジーIII」より「オニオンナイト」(CV:福山潤さん)、「ファイナルファンタジーXI」より「イロハ」(CV:水瀬いのりさん)が追加。2人の出現率がアップするキャラクターピックアップガチャも開催されている。

両キャラクターともに6種類のスタイルが登場し、スタイルを1つ入手すると、そのスタイルのキャラクターが解放される。開催期間は4月14日12時59分まで。これに合わせて5種類のURアビリティが新登場。同期間中は対象のピックアップガチャにてURアビリティ「にんじゅつ」、「だいまほう」、「風雅」、「月輪」、「ホープ/フルケア」が入手しやすくなる。

また、50万ダウンロードを記念して1,000モグPayと50,000グロウエッグを配布。さらに初の追加キャラクター実装を記念し、3,000モグPayの配布も実施された。こちらの期間は4月30日まで。Xでは新キャラクターのボイスを担当する福山潤さんと水瀬いのりさんのサイン色紙があたるキャンペーンも行なわれている。こちらは4月6日まで。

オニオンナイト（ロール：スピード）

イロハ（ロール：フロント）

にんじゅつ(オニオンナイト専用アビリティ)

だいまほう(オニオンナイト専用アビリティ)

風雅(イロハ専用アビリティ)

月輪(イロハ専用アビリティ)

ホープ/フルケア(汎用アビリティ)

(C) SQUARE ENIX/NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA