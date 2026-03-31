Jackery Japanは、大容量かつコンパクトさが特徴の「Jackery ポータブル電源 1500 New」より、新色「サンドゴールド」を2026年3月26日（木）よりJackery公式オンラインショップにて発売しました。

「Jackery ポータブル電源 1500 New」（サンドゴールド）

発売を記念し、最大48％OFFの特別キャンペーンを開催しています。

記事のポイント 災害時の予備電源としてだけでなく、屋外でのレジャーやアウトドアでも活用できるポータブル電源に新色が登場。インテリアになじむベージュ系のカラーで、部屋に置いても目立ちにくい色味となっています。発売を記念した特別キャンペーン価格も見逃せません！

「Jackery ポータブル電源 1500 New」は、Newシリーズの大容量モデルとして2025年11月に登場。GetNaviが家電Watchが主催する総合家電アワード＜家電大賞2025-2026＞の「防災・アウトドア家電部門」では金賞を受賞しています。

2000Wの高出力により、電子レンジやドライヤーなどの家電を場所を選ばず使用でき、お花見や車中泊での調理などにも活用できます。また、停電時には自動で給電を切り替えるバックアップ機能も備えているため、いざというときの予備電源としても利用できます。

大容量ながら、一回り小さいモデルと同等のコンパクトさを実現し、リビングの棚やソファ横にもすっきり収まるサイズに設計されています。新色サンドゴールドは圧迫感がなく、インテリアにもなじみやすいカラーです。

毎日使っても10年以上使い続けられる長寿命バッテリーを搭載。さらに5年間の長期保証に加え、使用済み製品の回収サービスも用意されており、購入から廃棄まで安心して利用できます。

発売を記念し、Jackery公式オンラインショップでは4月30日まで48％オフの7万7896円で販売中。ポータブル電源の購入を検討している方はチェックしてみてください。

Jackery Japan 「Jackery ポータブル電源 1500 New」 発売日：2026年3月26日 実売価格：14万9800円（税込）

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