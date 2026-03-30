【東京都品川区】「博多もつ鍋やまや 大井町トラックス店」オープン！記念キャンペーンも実施

[caption id="attachment_1572643" align="aligncenter" width="600"] 博多もつ鍋やまや 大井町トラックス店 外観[/caption]

福岡県篠栗町に本社を置く「やまやコミュニケーションズ(以下、やまや)」は、新たに開業したJR大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS(大井町トラックス)」内に、「博多もつ鍋やまや 大井町トラックス店」を3月28日(土)にオープンした。アトレが運営するSCへの出店は同店舗が初となる。

これを記念し、3月28日(土)〜4月19日(日)の期間、同店にて、やまや公式アプリの来店スタンプが3倍貯まるキャンペーンを実施している。

九州の食を堪能できる「博多もつ鍋やまや」

「博多もつ鍋やまや」では、国産牛もつを使用したもつ鍋を中心に、やまや自慢の辛子明太子や九州各地の郷土料理を楽しめる。

ディナータイムには、「博多もつ鍋(あごだし醤油・こく味噌・あっさりうまだし)」をはじめ、「博多とんこつ炊き餃子」や「名物 ごまさば」など、九州ならではの味覚を取り揃え、食事はもちろん、お酒とともに楽しめるラインアップを用意している。

ランチタイムでは、定食を注文すると、やまや自慢の辛子明太子・からし高菜・ごはん・うまだしがおかわり自由。辛子明太子を1本まるごと味わえる満足度の高い内容で、気軽に博多の味を堪能できる。

店内には物販コーナーを併設し、やまやの辛子明太子や「うまだし」、冷凍明太フランスなどの人気商品を取り揃え、自宅用はもちろん、お土産用途としても利用可能だ。

メニューをチェック！

「博多もつ鍋やまや」のメニューの一部を紹介しよう。

[caption id="attachment_1572644" align="aligncenter" width="600"] 左から「博多もつ鍋 あっさりうまだし味」、「博多とんこつ炊き餃子」(イメージ)[/caption]

ディナーで楽しめる「博多もつ鍋」1人前／2,300円は、2人前から注文可能。味は、あごだし醤油・こく味噌・あっさりうまだしの3種類だ。

このほか、「博多とんこつ炊き餃子」1人前／980円、「とろ旨！もつ焼き鉄板」1,580円、「一六八時間 熟成明太」1,050円、「だし巻き明太玉子焼き」880円、「名物 ごまさば」1,200円などもディナーで楽しめる。

[caption id="attachment_1572645" align="aligncenter" width="600"] 左から「熟成鶏の唐揚げめんたい風味定食」、「熟成鶏の唐揚げめんたい風味＆焼き塩さば定食」(イメージ)[/caption]

ランチでは、「熟成鶏の唐揚げめんたい風味定食」1,600円、「熟成鶏の唐揚げめんたい風味＆焼き塩さば定食」1,800円、「じっくりたれ漬け豚しょうが焼き定食」1,750円、「長崎県産 アジフライ定食」1,700円、「やまや自慢のもつ鍋膳」2,400円などを用意。なお、価格は日によって異なる。

大井町から本場・博多の味を発信

やまやは、「九州から世界へ、やまやスタンダードを。」というビジョンのもと、「Made in KYUSHU」を掲げ、九州の食文化を世界へ広める取り組みを行っている。

今回、大井町トラックスの開業に伴い、多様な人々が行き交うこのエリアにおいて、九州の食文化の魅力を発信する拠点として「博多もつ鍋やまや 大井町トラックス店」を出店した。

今後もやまやは、辛子明太子をはじめとする製造や飲食店を通じ、九州の食文化を未来に伝えるべく貢献していく考えだ。

「博多もつ鍋やまや 大井町トラックス店」で、九州の味を堪能してみては。

■博多もつ鍋やまや 大井町トラックス店

住 所：東京都品川区広町2-1-17 OIMACHI TRACKS TRACKS STREET-WEST 4階

時 間：平日 ランチ11:00〜15:00(L.O.14:00)／ディナー17:00〜22:30(L.O.22:00)

土日祝 ランチ11:00〜15:00(L.O.14:00)／ディナー17:00〜21:30(L.O.21:00)

物販 11:00〜21:30

店休日：年末年始(施設に準ずる)

席 数：55席

博多もつ鍋やまやブランドサイト：https://restaurant-yamaya.com/brand/motsu

やまや公式アプリ：https://www.yamaya.com/app

やまやコミュニケーションズHP：https://www.yamaya.com

※すべて税込価格

(Higuchi)