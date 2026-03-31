テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。キャスティングで衝撃を受けたNetflixのドラマを明かした。

この日はお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾と出演。MCのMEGUMIとともにトークを繰り広げた。

MEGUMIは女優、タレントとしてだけでなく、映画やドラマなどのプロデューサーとしても活躍している。制作側になったメリットとして「お金集めてたりするから、制作費とか。信頼はありますよね、“こいつ絶対持ち逃げしないな”みたいな。そういうのはあるから。ビジネス的なことはあるし、あとやっぱりキャスティングとか。“慎吾くん出てください”とかLINE入れるとか。そういうのはたぶん佐久間さんとかできないかも」と明かした。

これに、佐久間氏は「絶対そうです。俳優さんプロデュースの作品ってやっぱりキャスティングいいんですよ」と指摘。「友達もあるし、あと“あいつを男にしたい”とか、“あいつを女にしたい”みたいな気持ちがあるから」とした。

そのうえで「だってさ、岡田准一さんじゃなかったら、多少ネタバレになるけど、山田孝之さんあんな使い方できないでしょ」と岡田准一が主演・プロデューサーを務めるNetflixのヒットドラマ「イクサガミ」を挙げた。

MEGUMIも「うそだろ？って思いました」と賛同。佐久間氏は「びっくりしたもん。あんなオファーできない」と苦笑した。