41歳にしてキャリア最速、平均ヘッドスピード「57.3m/s」！コブラ契約のゲーリー・ウッドランドが復活V【WITB】

41歳にしてキャリア最速、平均ヘッドスピード「57.3m/s」！コブラ契約のゲーリー・ウッドランドが復活V【WITB】