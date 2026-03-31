氷川きよし、温泉入浴ショットに反響「すっぴんが美しすぎる」「可愛らしい浸かり方」
【モデルプレス＝2026/03/31】歌手の氷川きよしが3月30日、自身のInstagramを更新。入浴中のショットを公開した。
【写真】48歳人気歌手「可愛らしい浸かり方」すっぴん姿の入浴ショット
氷川は「体をゆっくり休めえーやー！って彦にぃの労いでお友達の温泉宿に久しぶりに連れてってもらいました」とつづり、顎下まですっぽりと湯船に浸かっている姿を披露。濡れた髪の毛がオールバック風になった姿を公開している。
また「彦にいはいつも明るくてパワフルで会うと元気になれる太陽のような人」「彦にいファミリーいつもありがとう」とタレントの彦摩呂への感謝と彦摩呂の笑顔のショットを投稿している。
この投稿にファンからは「すっぴんが美しすぎる」「可愛らしい浸かり方」「温泉ショット貴重」「彦摩呂さんに元気もらえる」「リフレッシュした笑顔素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳人気歌手「可愛らしい浸かり方」すっぴん姿の入浴ショット
◆氷川きよし、温泉入浴ショット
氷川は「体をゆっくり休めえーやー！って彦にぃの労いでお友達の温泉宿に久しぶりに連れてってもらいました」とつづり、顎下まですっぽりと湯船に浸かっている姿を披露。濡れた髪の毛がオールバック風になった姿を公開している。
◆氷川きよしの投稿が話題
この投稿にファンからは「すっぴんが美しすぎる」「可愛らしい浸かり方」「温泉ショット貴重」「彦摩呂さんに元気もらえる」「リフレッシュした笑顔素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】