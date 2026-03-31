本日２３時に３月のコンファレンスボード消費者信頼感指数と２月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が発表される。

コンファレンスボード消費者信頼感指数は、前回２月分が予想を大きく上回り、１月分が上方修正される好結果となった。今回は小幅な鈍化が見込まれている。イラン紛争を受けて消費者マインドがどこまで悪化しているかが注目される。

ＪＯＬＴＳは注目度の高い求人件数が前回は予想を上回る好結果となった。今回は小幅な鈍化に留まると見込まれており、予想前後であれば、雇用市場の底堅さへの期待につながる。ただ、予想から乖離することがよくある指標であり、弱く出た場合には注意したい。直近低水準で横ばいとなっている離職率などにも注意したいところ。



23:00 コンファレンスボード消費者信頼感指数 （3月） 予想 88.8 前回 91.2

23:00 JOLTS求人件数 （2月） 予想 686.0万人 前回 694.6万人



外部サイト