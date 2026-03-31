解散をめぐる混乱が続いているYouTuberグループ「チャンネルがーどまん」をめぐり、がーどまんさんが2026年3月30日に不倫を認める動画を公開した。

後輩メンバー「本当のことを教えて」

グループをめぐっては、17日にリーダーのがーどまんさんがメンバーの脱退を発表。18日にはメンバーらが激しく口論する動画が公開され、MYさん、山ちゃん、マチョリティーさん、ワタナベマホトさんの脱退が明かされた。

暴露系アカウントの「DEATHDOL NOTE」は24日、「裏方」からのタレコミがあったとしてがーどまんさんの不倫やパワハラ、暴力を指摘する内容を公開。

が一どまんさんは一連の疑惑を否定した上で、暴露系インフルエンサーのコレコレさんを間に挟み、脱退メンバーらの結婚・離婚やDV疑惑などを告発した。

がーどまんさん側に残っていた後輩メンバーの「ブッダ」さんは29日、自身のチャンネルを通じ、がーどまんさんに対して何らかの証拠を持っているとした上で「本当のことを教えてください」と呼びかけていた。

「夫婦間でもう解決しました」

一貫して疑惑を否定していたがーどまんさんだが、30日に「不倫と監視カメラの動画について」と題した動画を公開し、不倫を認めた。

黒いTシャツ姿で動画に映ったがーどまんさんは、「不倫とか暴力とか、『お前してるやろ』っていう動画がやめた従業員からちょっと止まんないんで、一度話しとこうかなと思い動画撮ってます」と切り出した。

「不倫に関しては、れなちゃんと2人で全て包み隠さずに話して。夫婦間でもう解決しました」とし、画面外に待機していた妻でYouTuberのふくれなさんに「れなちゃんどう？ 喋る？」と問いかけた。

ふくれなさんは、「どうも、ふくれなです。昨日、本当に長時間話し合って、今回は許したんですけど......とりあえずジム連れていきます」とした。

「発言とか、もう全部ノーカットで出してもらっても全然問題ない」

パワハラや暴力に関しては「監視カメラのノーカットバージョンがあるっていう風に言われてるんですけど、会社の情報だけカット入れてくれたら公開してもらって大丈夫です。僕が喋ってる発言とか、もう全部ノーカットで出してもらっても全然問題ないんで」とした。

がーどまんさんは、過去に公開された釈明動画では涙ながらに疑惑を否定していた。こうした背景から、動画を見たファンからは「これだけ良い奥さん居ながら不倫して、しかも『不倫してない』っていう大嘘すらついて周りの人達を逆に嘘吐きにしようとしてたの怖すぎる」など、困惑の声が相次いだ。

なお、元メンバーのマチョリティーさんはがーどまんさんの動画公開から数時間後、「がーどまん謝罪してください」と題した動画を公開した。

話し合いの様子やLINEメッセージのスクリーンショットを一部公開した上で、「マホトくんの他にも20万・30万円台の給料の人も連帯責任として、突然給料を下げられたり、それを拒否すると『契約を切ると脅される』というのが日常的にありました」などと主張している。