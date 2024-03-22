ワタナベマホト
YouTuber。ヒップホップユニット「カイワレハンマー」のBEMAとして音楽活動もしている。アパレルブランド「REBERTAS」も手掛けている。
2026年3月31日
2026年3月19日
2025年7月25日
2025年3月29日
2024年4月29日
2024年3月31日
2024年3月26日
2024年3月23日
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ワタナベマホト容疑者を雇っていたYouTuber「はあ、疲れた」ショックの投稿
YouTuber・がーどまんは容疑者を編集担当として雇用していたことを公表
Smart FLASH
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ワタナベマホト容疑者、警視庁に促され出頭していた 元妻が通報
容疑者は元妻の女性を突き飛ばした後、マンションから立ち去ったという
FNNプライムオンライン
2024年3月22日
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「殺す」などの暴言は日常茶飯事か…ワタナベマホト容疑者逮捕で元妻を直撃
「殺す」などの暴言は日常茶飯事で、手をあげることもあったようだと知人
文春オンライン
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元妻を突き飛ばした疑いで逮捕のマホト氏に「離婚してたん？」驚く声相次ぐ
元アイドルと婚約していたが、入籍したのかは定かでないままだった
Smart FLASH
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元YouTuberのワタナベマホト氏逮捕 溝口勇児氏が失望「どうしようもない」
溝口勇児氏が22日にXで、「本当にどうしようもないな」と失望を綴った
東スポWEB
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元YouTuberのワタナベマホトを逮捕 元妻を突き飛ばした疑い
アイドルとして活動していた元妻を突き飛ばした疑いで逮捕されたと分かった
FNNプライムオンライン