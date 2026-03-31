AKB48/SKE48卒業後、9年ぶりに写真集を発売する木粼ゆりあの3rd写真集「アップデート中」（扶桑社刊）より、先行カット第2弾が公開された。

2009年にアイドルグループ・SKE48に加入し、その後2014年にAKB48へ移籍、卒業後は舞台を中心に俳優活動を続けている木粼ゆりあ。

本作は2026年2月11日（水・祝）に30歳の誕生日を迎えた彼女のアニバーサリー写真集として企画。俳優として、一人の女性として新たなステージに進む前に、20代最後の姿をカメラに収めるべく、まだ人生で一度も訪れたことのないベトナム・ハノイでロケを敢行。グラビアは2017年に発売した2nd写真集以来であったが、ノスタルジックな街並みと、活気あふれる人々の日常が交錯する環境の中で、より自然体な姿をカメラの前で披露している。

第2弾先行カットではベトナムの各地で撮影された衣装カットを中心に公開。黒いドレスやベッドでのランジェリーカットなど、大人の雰囲気を漂わせるカットも合わせて解禁された。

木粼ゆりあ コメント

カラフルでかわいい衣装たちと共に、背伸びしてない等身大な大人びた表情のお気に入りカットです。これぞ30代に突入した木粼ゆりあ！！ぜひ3月25日発売の写真集アップデート中の中身も楽しみにしててください！

書誌情報

木粼ゆりあ 3rd写真集「アップデート中」

撮影：前康輔 扶桑社刊

発売日/2026年3月25日（水）

定価/3,500円(本体 3,182円+税)

判型/A4判

内容/128ページ

©扶桑社／撮影：前 康輔

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